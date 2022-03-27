Байден: Украина никогда не будет победой для России

"Агрессия российского президента Путина отрезала вас, россиян, от всего мира и перебросила вас назад, в XIX век. Вы такими не являетесь. Вам не хочется иметь такое будущее для своих детей. Я должен сказать вам правду: эта война не стоит того, чтобы ее поддерживать. Путин должен и может закончить эту войну", – сказал он.
Глава Белого дома призвал также бороться с "коррупцией Кремля" и подчеркнул, что "диктатор, который пытается построить империю, никогда не одолеет стремление к свободе".
"Мир будет свободным, Украина никогда не станет победой для России, потому что свободные люди не хотят жить во мраке, они хотят лучшего будущего", – заявил Байден.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Путин объявил войну Украине ночью 24 февраля, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 5,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7,9 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.