Байден: Украина никогда не будет победой для России

"Агрессия российского президента Путина отрезала вас, россиян, от всего мира и перебросила вас назад, в XIX век. Вы такими не являетесь. Вам не хочется иметь такое будущее для своих детей. Я должен сказать вам правду: эта война не стоит того, чтобы ее поддерживать. Путин должен и может закончить эту войну", – сказал он.

Глава Белого дома призвал также бороться с "коррупцией Кремля" и подчеркнул, что "диктатор, который пытается построить империю, никогда не одолеет стремление к свободе".

"Мир будет свободным, Украина никогда не станет победой для России, потому что свободные люди не хотят жить во мраке, они хотят лучшего будущего", – заявил Байден.

Война России против Украины. Главное (обновляется)