Маркарова: Ответственность за военные преступления против украинцев Путин несет вместе с каждый россиянином

В связи с войной против Украины она назвала Россию террористическим государством, с которым украинцы теперь "день и ночь яростно сражаются", чтобы защитить свою землю и демократию.

Маркарова отметила, что Путину, когда он окажется в Гааге, "будет сложно управлять государством".

Украинский дипломат подчеркнула, что российские оккупанты в Украине убивают мирных жителей, в том числе детей, а также повсеместно разрушают жилые дома и гражданскую инфраструктуру, в том числе больницы. Она назвала происходящее "актом военного преступления", которое уже начали расследовать.

Ответственность за военные преступления против украинцев Путин несет "вместе с каждым россиянином", считает Маркарова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)