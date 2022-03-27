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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Маркарова: Ответственность за военные преступления против украинцев Путин несет вместе с каждый россиянином

Маркарова отметила, что Путину из Гааги будет сложно управлять Россией
Маркарова отметила, что Путину из Гааги будет сложно управлять Россией
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин, по приказу которого российские войска масштабно вторглись в Украину, является военным преступником и должен сесть на скамью подсудимых Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Об этом 27 марта заявила CNN посол Украины в США Оксана Маркарова.

В связи с войной против Украины она назвала Россию террористическим государством, с которым украинцы теперь "день и ночь яростно сражаются", чтобы защитить свою землю и демократию.

Маркарова отметила, что Путину, когда он окажется в Гааге, "будет сложно управлять государством".

Украинский дипломат подчеркнула, что российские оккупанты в Украине убивают мирных жителей, в том числе детей, а также повсеместно разрушают жилые дома и гражданскую инфраструктуру, в том числе больницы. Она назвала происходящее "актом военного преступления", которое уже начали расследовать.

Ответственность за военные преступления против украинцев Путин несет "вместе с каждым россиянином", считает Маркарова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Международный уголовный суд начал предварительное изучение ситуации в Украине в апреле 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и начала агрессию на Донбассе. В 2016 году был опубликован предварительный отчет канцелярии Международного уголовного суда по делу "Ситуация в Украине". В документе указывалось, что "ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и РФ".

В конце 2020 года МУС пришел к выводу, что действия, составляющие военные преступления и преступления против человечности, "были совершены в контексте ситуации в Украине", и решил, что основания для расследования есть, сообщила тогдашний прокурор МУС Фату Бенсуда.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, прокурор МУС Карим Хан инициировал новое расследование. Он заявил, что есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечности. На сегодняшний день уже более 40 стран обратились в МУС с требованием расследовать преступления в Украине.

После вторжения российских войск в Украину президент США Джо Байден несколько раз называл Путина военным преступником, а также говорил, что тот "мясник" и "диктатор".

Теги: Россия, Владимир Путин, война, агрессия, террористы, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, Международный уголовный суд, дипломаты, Оксана Маркарова, суд, посол, российские оккупанты
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