Маркарова: Ответственность за военные преступления против украинцев Путин несет вместе с каждый россиянином

В связи с войной против Украины она назвала Россию террористическим государством, с которым украинцы теперь "день и ночь яростно сражаются", чтобы защитить свою землю и демократию.
Маркарова отметила, что Путину, когда он окажется в Гааге, "будет сложно управлять государством".
Украинский дипломат подчеркнула, что российские оккупанты в Украине убивают мирных жителей, в том числе детей, а также повсеместно разрушают жилые дома и гражданскую инфраструктуру, в том числе больницы. Она назвала происходящее "актом военного преступления", которое уже начали расследовать.
Ответственность за военные преступления против украинцев Путин несет "вместе с каждым россиянином", считает Маркарова.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Международный уголовный суд начал предварительное изучение ситуации в Украине в апреле 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и начала агрессию на Донбассе. В 2016 году был опубликован предварительный отчет канцелярии Международного уголовного суда по делу "Ситуация в Украине". В документе указывалось, что "ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и РФ".
В конце 2020 года МУС пришел к выводу, что действия, составляющие военные преступления и преступления против человечности, "были совершены в контексте ситуации в Украине", и решил, что основания для расследования есть, сообщила тогдашний прокурор МУС Фату Бенсуда.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, прокурор МУС Карим Хан инициировал новое расследование. Он заявил, что есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечности. На сегодняшний день уже более 40 стран обратились в МУС с требованием расследовать преступления в Украине.
После вторжения российских войск в Украину президент США Джо Байден несколько раз называл Путина военным преступником, а также говорил, что тот "мясник" и "диктатор".