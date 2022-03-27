Папа римский о войне РФ против Украины: Пусть умолкнет оружие, пусть ведутся серьезные переговоры ради мира!

"Дорогие братья и сестры, уже прошло больше месяца после вторжения в Украину, с начала этой жестокой и безумной войны, что, как и каждая война, представляет собой поражение для нас всех", – заявил он.

По словам папы, нужно "отвергнуть" войну.

"Война уничтожает не только настоящее, но будущее общества. Я прочитал, что с начала агрессии против Украины каждый второй ребенок в стране стал беженцем. Это значит разрушать будущее, наносить болезненные травмы самым маленьким и невинным среди нас. В этом – зверство войны, являющееся варварским и святотатским действием!.. Перед лицом опасности самоуничтожения человечество должно осознать, что пора отменить войну, стереть ее из человеческой истории, прежде чем она вычеркнет из истории человека", – заявил глава католической церкви.

Папа рассказал, что молится за каждого политического лидера, чтобы он "задумался над этим, взял на себя обязательство по этому поводу".

"И чтобы, глядя на многострадальную Украину, понял, насколько каждый день войны усугубляет ситуацию для всех. Поэтому снова обращаюсь с призывом: хватит, нужно остановиться, пусть умолкнет оружие, пусть ведутся серьезные переговоры ради мира! Молимся, не уставая, Царице мира, которой мы посвятили человечество, в частности Россию и Украину, при большом и активном участии верных, за что благодарю вас всех", – сказал Франциск.