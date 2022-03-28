В Украине по "материнскому" делу о вторжении подозреваются более 200 высокопоставленных лиц из РФ – Венедиктова

"У нас есть "материнское" дело, оно касается вооруженной агрессии Российской Федерации, я его называю "дело 24 февраля", и по этому делу у нас есть уже более 200 подозреваемых. Это как раз те военные преступники высокого уровня – министры, члены их Совбеза, сенаторы и так далее, кто непосредственно принимал участие", – сказала генпрокурор.
Она отметила, что в этом списке есть и "агенты пропаганды, которые своими действиями разжигали войны и вражду".
"К кому дойдет прокурор – мы увидим. Но мы со своей стороны делаем все от нас зависящее на сегодняшний момент. Они уже у нас являются подозреваемыми, мы уже сходили в украинские суды и получили решения украинского суда относительно ареста для меры пресечения – содержания под стражей, потому что это серьезная статья, по которой мы их подозреваем, и, конечно, мы их ищем", – объяснила Венедиктова.
По ее словам, здесь уже "вопрос международного сообщества", то есть как прокуроры других стран "воспринимают такие преступления".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину и заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
В Украине, по данным Венедиктовой, на 28 марта открыто более 3 тыс. уголовных производств о военных преступлениях.
Сам Путин, по ее словам, находится "под функциональным иммунитетом" как президент, поэтому в его отношении уголовное производство не открывали.