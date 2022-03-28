В Украине по "материнскому" делу о вторжении подозреваются более 200 высокопоставленных лиц из РФ – Венедиктова

Венедиктова о подозреваемых из РФ: К кому дойдет прокурор – увидим Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

"У нас есть "материнское" дело, оно касается вооруженной агрессии Российской Федерации, я его называю "дело 24 февраля", и по этому делу у нас есть уже более 200 подозреваемых. Это как раз те военные преступники высокого уровня – министры, члены их Совбеза, сенаторы и так далее, кто непосредственно принимал участие", – сказала генпрокурор.

Она отметила, что в этом списке есть и "агенты пропаганды, которые своими действиями разжигали войны и вражду".

"К кому дойдет прокурор – мы увидим. Но мы со своей стороны делаем все от нас зависящее на сегодняшний момент. Они уже у нас являются подозреваемыми, мы уже сходили в украинские суды и получили решения украинского суда относительно ареста для меры пресечения – содержания под стражей, потому что это серьезная статья, по которой мы их подозреваем, и, конечно, мы их ищем", – объяснила Венедиктова.

По ее словам, здесь уже "вопрос международного сообщества", то есть как прокуроры других стран "воспринимают такие преступления".

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