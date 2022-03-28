"Лицо под функциональным иммунитетом". Венедиктова ответила на вопрос о реальности появления Путина в Гааге

Об этом генпрокурор сказала, отвечая на вопрос, реально ли увидеть нынешнего главу Кремля на скамье подсудимых в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге.

"Я неоднократно заявляла, что наибольший военный преступник XXI века – это Владимир Путин. Но открыли ли мы относительно него уголовное производство? У него функциональный иммунитет, и, выполняя нормы международного права и имплементированного в него национального права, мы не можем открыть конкретно это производство, пока он является президентом РФ", – объяснила Венедиктова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан инициировал расследование. Он заявил, что есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечности. На сегодняшний день уже более 40 стран обратились в МУС с требованием расследовать преступления в Украине.