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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Украина опасна со многих точек зрения". Зеленский ответил на вопрос, зачем Путин объявил войну

Зеленский считает, что у Путина (на фото) есть амбиция "хочу Советский Союз"
Зеленский считает, что у Путина (на фото) есть амбиция "хочу Советский Союз"
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин потому отдал приказ о масштабном вторжении в Украину, что считает ее опасной. Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский выразил 27 марта в интервью ряду российских СМИ, в том числе "Медузе".

"У него многовекторный подход к этому вопросу. К вопросу России, ее места мире, лидерства РФ и всех тех, кто от России ушел. Кто имеет право быть не в России. Целая история здесь, понимаете? Исторический подход. И это разные вещи: Кавказ – это Кавказ, грузины – это грузины, молдаване –это молдаване, а Украина – это Украина", – сказал он.

Президент считает, что для Путина "Украина опасная со многих точек зрения".

"Во-первых, это потеря влияния русского языка – он потерял несколько миллионов русскоязычного населения. Он хочет это все вернуть силой, что приведет к другой волне, но не будем об этом, повторяться не хочу. Второе – конечно, успех Украины. А в силу геополитики, расположения, народа – он точно понимает, какой народ здесь. Уже не до конца, но тем не менее. Люди понимают многие, что такой азартный и трудолюбивый народ, конечно, экономически выпрыгнет", – объяснил Зеленский.

По его словам, "есть и экономические риски с точки зрения РФ".

"Тут и посмотрят, и подумают: а почему бы нам и не попробовать? Нам там рассказывали, что Евросоюз, в общем, не очень – а вот и очень! А вот смотрите, какие шаги. Да и потом, смотрите, у нас же и конъюнктура политическая меняется. Люди молодые приходят. Это же еще по его внутреннему миру – а что с ним? А что дальше? "А если там можно, то почему в России нельзя?" – скажут люди", – отметил Зеленский.

Президент Украины также считает, что у Путина есть амбиция "хочу Советский Союз".

"Ну а сколько ему осталось жить-то? Да как любому человеку, которому 70–80 лет. Ну не 50 же лет жить еще. [...] Я считаю, что его планы – не стратегические. Стратегия – это что будет через 100 лет с государством, которое он возглавляет четверть века. [У Путина] другой подход. Чтоб сегодняшнее, чтоб запомнили. Чтоб был монумент – мавзолей, памятник, грамота. Я сегодня вижу в этих поступках грамоту, даже не вижу памятник. И считаю, что это ошибка. Но считаю, что не его одного – ошибка его окружения", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын говорил, что в разговоре с Реджепом Эрдоганом Путин озвучил шесть требований к Украине: нейтралитет и отказ от будущего вступления в НАТО; демилитаризация и взаимное предоставление гарантий безопасности по австрийской модели; "денацификация"; отмена "помех" для широкого употребления русского языка; признание "ДНР" и "ЛНР"; признание аннексированного Крыма территорией России.

По словам Зеленского, приоритеты Украины на переговорах следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требование "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, заявил он 27 марта.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Грузия, война, Кавказ, вторжение, история, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, Евросоюз, население
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