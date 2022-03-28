"Украина опасна со многих точек зрения". Зеленский ответил на вопрос, зачем Путин объявил войну

"У него многовекторный подход к этому вопросу. К вопросу России, ее места мире, лидерства РФ и всех тех, кто от России ушел. Кто имеет право быть не в России. Целая история здесь, понимаете? Исторический подход. И это разные вещи: Кавказ – это Кавказ, грузины – это грузины, молдаване –это молдаване, а Украина – это Украина", – сказал он.

Президент считает, что для Путина "Украина опасная со многих точек зрения".

"Во-первых, это потеря влияния русского языка – он потерял несколько миллионов русскоязычного населения. Он хочет это все вернуть силой, что приведет к другой волне, но не будем об этом, повторяться не хочу. Второе – конечно, успех Украины. А в силу геополитики, расположения, народа – он точно понимает, какой народ здесь. Уже не до конца, но тем не менее. Люди понимают многие, что такой азартный и трудолюбивый народ, конечно, экономически выпрыгнет", – объяснил Зеленский.

По его словам, "есть и экономические риски с точки зрения РФ".

"Тут и посмотрят, и подумают: а почему бы нам и не попробовать? Нам там рассказывали, что Евросоюз, в общем, не очень – а вот и очень! А вот смотрите, какие шаги. Да и потом, смотрите, у нас же и конъюнктура политическая меняется. Люди молодые приходят. Это же еще по его внутреннему миру – а что с ним? А что дальше? "А если там можно, то почему в России нельзя?" – скажут люди", – отметил Зеленский.

Президент Украины также считает, что у Путина есть амбиция "хочу Советский Союз".

"Ну а сколько ему осталось жить-то? Да как любому человеку, которому 70–80 лет. Ну не 50 же лет жить еще. [...] Я считаю, что его планы – не стратегические. Стратегия – это что будет через 100 лет с государством, которое он возглавляет четверть века. [У Путина] другой подход. Чтоб сегодняшнее, чтоб запомнили. Чтоб был монумент – мавзолей, памятник, грамота. Я сегодня вижу в этих поступках грамоту, даже не вижу памятник. И считаю, что это ошибка. Но считаю, что не его одного – ошибка его окружения", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)