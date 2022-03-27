Зеленский: Военная цель Украины – вернуть территории на 24 февраля, заставить РФ освободить все – невозможно

Военную цель Украины президента попросил сформулировать один из журналистов.
"Максимально уменьшить количество жертв, сократить сроки этой войны, вывести войска Российской Федерации на компромиссные территории – а это все, что было до 24 февраля, до нападения. Пускай вернутся туда. Я понимаю, что заставить Россию полностью освободить территорию невозможно, это приведет к третьей мировой войне", – сказал Зеленский.
Он назвал такой вариант развития событий компромиссом.
"Вернитесь туда, с чего все началось, и там мы попытаемся решить вопрос Донбасса, сложный вопрос Донбасса. [...] Мне не 70 лет, у меня точно есть время. Но я тут ненадолго, и после меня придет человек достойный. Я хочу закончить эту войну, я не хочу, чтобы у нас были сотни тысяч погибших. Я этого не хочу. И поэтому силовое нападение я не рассматривал – ни на Донбасс, ни на Крым. Потому что глубоко понимаю, сколько бы тысяч людей наших погибло. И какая была бы цена этих территорий, пусть даже отвоеванных", – объяснил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын говорил, что в разговоре с Реджепом Эрдоганом Путин озвучил шесть требований к Украине: нейтралитет и отказ от будущего вступления в НАТО; демилитаризация и взаимное предоставление гарантий безопасности по австрийской модели; "денацификация"; отмена "помех" для широкого употребления русского языка; признание "ДНР" и "ЛНР"; признание аннексированного Крыма территорией России.
По словам Зеленского, приоритеты Украины на переговорах следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требование "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, заявил он 27 марта.
Переговоры между Россией и Украиной о прекращении боевых действий ведутся с 28 февраля. Уже состоялись три очных раунда, затем в видеоформате. Следующий очный раунд запланирован на 28–30 марта, встречи пройдут в Турции.