Зеленский: Военная цель Украины – вернуть территории на 24 февраля, заставить РФ освободить все – невозможно

Военную цель Украины президента попросил сформулировать один из журналистов.

"Максимально уменьшить количество жертв, сократить сроки этой войны, вывести войска Российской Федерации на компромиссные территории – а это все, что было до 24 февраля, до нападения. Пускай вернутся туда. Я понимаю, что заставить Россию полностью освободить территорию невозможно, это приведет к третьей мировой войне", – сказал Зеленский.

Он назвал такой вариант развития событий компромиссом.

"Вернитесь туда, с чего все началось, и там мы попытаемся решить вопрос Донбасса, сложный вопрос Донбасса. [...] Мне не 70 лет, у меня точно есть время. Но я тут ненадолго, и после меня придет человек достойный. Я хочу закончить эту войну, я не хочу, чтобы у нас были сотни тысяч погибших. Я этого не хочу. И поэтому силовое нападение я не рассматривал – ни на Донбасс, ни на Крым. Потому что глубоко понимаю, сколько бы тысяч людей наших погибло. И какая была бы цена этих территорий, пусть даже отвоеванных", – объяснил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)