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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Ненависть ко всему русскому будет расти однозначно, люди будут стесняться говорить по-русски

Зеленский считает, что ущерб всему русскому будет ощущаться годами
Зеленский считает, что ущерб всему русскому будет ощущаться годами
Фото: president.gov.ua

В связи с масштабным вторжением российских войск в Украину люди будут ненавидеть все российское. Об этом в интервью независимым российским СМИ, в том числе "Медузе", заявил 27 марта президент Украины Владимир Зеленский.

"Ненависть ко всему русскому будет расти однозначно. [...] Хуже всего русскому языку сделал [президент РФ] Владимир Владимирович Путин. Я считаю, непоправимый ущерб. Конечно, люди будут стесняться за пределами России иногда говорить в каких-то обществах по-русски. Так и будет. Такое происходило после той или иной войны, результатом которой был признан конкретный агрессор в мире. Вот и все. Поэтому непоправимость этого он точно сделал. На долгие годы точно", – сказал он.

Президент Украины отметил, что российские оккупанты "стерли с лица земли" именно русскоязычные города, упомянув осажденный Мариуполь.

"Так скажите мне, как можно относиться к истории, связанной с русской культурой или в принципе с русскими? Это же очень сложный вопрос. Поэтому я боюсь, что это надолго", – считает Зеленский.

Он подчеркнул, что и сам говорит с ними, журналистами, по-русски.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Теги: Россия, русский язык, война, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, российские оккупанты
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