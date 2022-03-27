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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это война, но это же не скот". Зеленский рассказал, как Россия относится к своим солдатам, погибшим в Украине

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Отношение РФ к своим погибшим Зеленский назвал "диким"
Отношение РФ к своим погибшим Зеленский назвал "диким"
Фото: president.gov.ua

Россия не проявляет заинтересованности в том, чтобы забрать своих военных, погибших в ходе масштабного вторжения в Украину. Об этом в интервью независимым российским СМИ, в том числе "Медузе", заявил 27 марта президент Украины Владимир Зеленский.

"Думаю, что они не хотят показывать, что с трупами. Мы хотим их передать, мы хотим отдавать. Мы не хотим держать трупы, вы же это прекрасно понимаете. Мы хотим, чтобы они уехали. Они сначала отказывались, потом там еще что-то. Потом какие-то мешки нам предлагали. Слушайте, ну это все выглядит, ну… Я даже не знаю… Знаете, у нас у всех, наверное, что-то в жизни было, когда уходили люди – даже не близкие люди, не родные… Слушайте, даже когда собака или кошка умирает, так не поступают. Это в общем, как… Это мусорные пакеты", – сказал он.

Президент Украины отметил, что не понимает, "что думают люди, особенно родители этих детей".

"Я бы просто… Я бы поджег все, что мог бы. Вот у меня бы жил какой-то депутат рядом… И я вам говорю абсолютно откровенно. Я в принципе таким человеком был и до президентства. У нас бы люди набили морду такому главе района или чего-то – если привезли в мешке что-то или не хотели забирать. Или скрыли", – считает Зеленский.

"Как президент страны, воюющей с русскими солдатами, которые сюда пришли, и мы их ненавидим", он подчеркнул, что "это война, но это же не скот".

"Почему это страшно все? Я вам скажу. Страшно потому, что, когда отношение такое к своим, то какое же отношение ко всем другим? А мы точно не свои для правительства России. Вот это страшно. Я считаю, что это дикость. И все это плохо закончится. Для Украины мы понимаем во имя чего, а что у вас…" – сказал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оборона Украины от российского вторжения продолжается 32 дня. За это время оккупанты потеряли более 16,5 тыс. человек, почти 600 танков, 121 самолет, 127 вертолетов, а также тысячи единиц другой техники, сообщил 27 марта Генштаб Вооруженных сил Украины.

Российское минобороны 25 марта признало погибшими в Украине 1351 своего военнослужащего.

Теги: Россия, война, военные, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, мусор, погибшие, родители
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