"Это война, но это же не скот". Зеленский рассказал, как Россия относится к своим солдатам, погибшим в Украине

"Думаю, что они не хотят показывать, что с трупами. Мы хотим их передать, мы хотим отдавать. Мы не хотим держать трупы, вы же это прекрасно понимаете. Мы хотим, чтобы они уехали. Они сначала отказывались, потом там еще что-то. Потом какие-то мешки нам предлагали. Слушайте, ну это все выглядит, ну… Я даже не знаю… Знаете, у нас у всех, наверное, что-то в жизни было, когда уходили люди – даже не близкие люди, не родные… Слушайте, даже когда собака или кошка умирает, так не поступают. Это в общем, как… Это мусорные пакеты", – сказал он.

Президент Украины отметил, что не понимает, "что думают люди, особенно родители этих детей".

"Я бы просто… Я бы поджег все, что мог бы. Вот у меня бы жил какой-то депутат рядом… И я вам говорю абсолютно откровенно. Я в принципе таким человеком был и до президентства. У нас бы люди набили морду такому главе района или чего-то – если привезли в мешке что-то или не хотели забирать. Или скрыли", – считает Зеленский.

"Как президент страны, воюющей с русскими солдатами, которые сюда пришли, и мы их ненавидим", он подчеркнул, что "это война, но это же не скот".

"Почему это страшно все? Я вам скажу. Страшно потому, что, когда отношение такое к своим, то какое же отношение ко всем другим? А мы точно не свои для правительства России. Вот это страшно. Я считаю, что это дикость. И все это плохо закончится. Для Украины мы понимаем во имя чего, а что у вас…" – сказал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)