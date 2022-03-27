"Это война, но это же не скот". Зеленский рассказал, как Россия относится к своим солдатам, погибшим в Украине

"Думаю, что они не хотят показывать, что с трупами. Мы хотим их передать, мы хотим отдавать. Мы не хотим держать трупы, вы же это прекрасно понимаете. Мы хотим, чтобы они уехали. Они сначала отказывались, потом там еще что-то. Потом какие-то мешки нам предлагали. Слушайте, ну это все выглядит, ну… Я даже не знаю… Знаете, у нас у всех, наверное, что-то в жизни было, когда уходили люди – даже не близкие люди, не родные… Слушайте, даже когда собака или кошка умирает, так не поступают. Это в общем, как… Это мусорные пакеты", – сказал он.
Президент Украины отметил, что не понимает, "что думают люди, особенно родители этих детей".
"Я бы просто… Я бы поджег все, что мог бы. Вот у меня бы жил какой-то депутат рядом… И я вам говорю абсолютно откровенно. Я в принципе таким человеком был и до президентства. У нас бы люди набили морду такому главе района или чего-то – если привезли в мешке что-то или не хотели забирать. Или скрыли", – считает Зеленский.
"Как президент страны, воюющей с русскими солдатами, которые сюда пришли, и мы их ненавидим", он подчеркнул, что "это война, но это же не скот".
"Почему это страшно все? Я вам скажу. Страшно потому, что, когда отношение такое к своим, то какое же отношение ко всем другим? А мы точно не свои для правительства России. Вот это страшно. Я считаю, что это дикость. И все это плохо закончится. Для Украины мы понимаем во имя чего, а что у вас…" – сказал Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оборона Украины от российского вторжения продолжается 32 дня. За это время оккупанты потеряли более 16,5 тыс. человек, почти 600 танков, 121 самолет, 127 вертолетов, а также тысячи единиц другой техники, сообщил 27 марта Генштаб Вооруженных сил Украины.
Российское минобороны 25 марта признало погибшими в Украине 1351 своего военнослужащего.