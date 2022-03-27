РФ потеряла в Украине 16,6 тыс. личного состава, 582 танка и 121 самолет – Генштаб ВСУ

За этот период РФ также потеряла 582 танка, 1664 боевые бронированные машины, 294 артиллерийские системы, 93 реактивные системы залпового огня, 52 средства противовоздушной обороны, 121 самолет и 127 вертолетов.

Кроме того, оккупанты потеряли 1144 единицы автомобильной техники, семь судов, 73 цистерны с горюче-смазочными материалами, 56 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, четыре пусковые установки ракетных комплексов и 21 единицу специальной техники.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – говорится в сообщении.

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