В Севастополь ежедневно прибывает 50–100 раненых военных РФ – Генштаб ВСУ

Кроме того, по маршрутам движения российских военных колонн по территории республики Беларусь отмечаются нередкие факты продажи военнослужащими топлива и провизии, или их обмена на спиртные напитки.
Враг не оставляет попыток пополнить потери автомобильной техники и наладить тыловое обеспечение своих боевых частей.
Также оккупанты продолжают терроризировать и запугивать местное население на временно занятых территориях. Имеют место нередкие случаи мародерства, похищения людей и имущества.
На донецком и луганском направлениях группировкой Объединенных сил отражены семь вражеских атак. Украинские военные уничтожили восемь танков, восемь единиц бронированной и три – автомобильной техники противника, один миномет. Утраты оккупантов в живой силе уточняются.
Воздушные силы ВСУ за предыдущие сутки подбили один самолет, 12 БПЛА разных типов и две крылатые ракеты.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По состоянию на 26 марта, потери оккупантов составили около 16,4 тыс. человек личного состава. Также РФ потеряла 575 танков, 1640 боевых бронированных машин, 51 средство противовоздушной обороны, 117 самолетов, 127 вертолетов и другую технику.