В Севастополь ежедневно прибывает 50–100 раненых военных РФ – Генштаб ВСУ

Потери оккупантов составили около 16,4 тыс. человек личного состава Фото: depositphotos.com

Кроме того, по маршрутам движения российских военных колонн по территории республики Беларусь отмечаются нередкие факты продажи военнослужащими топлива и провизии, или их обмена на спиртные напитки.

Враг не оставляет попыток пополнить потери автомобильной техники и наладить тыловое обеспечение своих боевых частей.

Также оккупанты продолжают терроризировать и запугивать местное население на временно занятых территориях. Имеют место нередкие случаи мародерства, похищения людей и имущества.

На донецком и луганском направлениях группировкой Объединенных сил отражены семь вражеских атак. Украинские военные уничтожили восемь танков, восемь единиц бронированной и три – автомобильной техники противника, один миномет. Утраты оккупантов в живой силе уточняются.

Воздушные силы ВСУ за предыдущие сутки подбили один самолет, 12 БПЛА разных типов и две крылатые ракеты.

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