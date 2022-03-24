Мэр Ахтырки: Ущерб, нанесенный городу оккупантами, исчисляется миллиардами

По состоянию на сегодняшний день нет возможности провести точную оценку ущерба, нанесенного городу Фото: Павло Кузьменко - Публічна сторінка / Facebook

Он подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день нет возможности провести точную оценку нанесенного захватчиками ущерба, однако, по предварительным подсчетам, это огромные суммы.

"Да, мы можем подсчитать уничтоженные дома, записать, в какой мере повреждены обстрелянные здания, учесть стоимость работ, но мы не будем знать стоимость стройматериалов. Считать по довоенным ценам как-то неправильно. Точно могу сказать, что ущерб исчисляется миллиардами", – сказал Кузьменко.

Он отметил, что в прошлом году в Ахтырке в рамках программы "Большое строительство" начали проводить реставрационные работы на 50 млн грн.

"Так если смотреть на необходимый объем работ сегодня, на это уйдет 200 раз по 50 млн", – добавил городской голова.

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