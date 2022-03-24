Мэр Ахтырки: Ущерб, нанесенный городу оккупантами, исчисляется миллиардами

Он подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день нет возможности провести точную оценку нанесенного захватчиками ущерба, однако, по предварительным подсчетам, это огромные суммы.
"Да, мы можем подсчитать уничтоженные дома, записать, в какой мере повреждены обстрелянные здания, учесть стоимость работ, но мы не будем знать стоимость стройматериалов. Считать по довоенным ценам как-то неправильно. Точно могу сказать, что ущерб исчисляется миллиардами", – сказал Кузьменко.
Он отметил, что в прошлом году в Ахтырке в рамках программы "Большое строительство" начали проводить реставрационные работы на 50 млн грн.
"Так если смотреть на необходимый объем работ сегодня, на это уйдет 200 раз по 50 млн", – добавил городской голова.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После вторжения России в Украину Ахтырка превратилась в "территорию ада", сообщал 3 марта глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.
За это время оккупанты уничтожили Ахтырскую ТЭЦ, воинскую часть, взорвали нефтебазу. Захватчики неоднократно бомбили местное мирное население и уничтожали гражданскую инфраструктуру.