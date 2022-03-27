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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мелитополе российские оккупанты начали охоту на украинцев, ищут, "где живут фашисты" – обладминистрация

Мелитополь был оккупирован в конце февраля
Мелитополь был оккупирован в конце февраля
Фото: ЕРА

В оккупированном Мелитополе российские захватчики терроризируют проукраински настроенное население. Об этом 26 марта проинформировала в Telegram Запорожская областная военная администрация.

"В Мелитополе оккупанты начали охоту на тех, кто не хочет подчиняться захватчикам. Так, представители российской комендатуры города собирают глав ОСМД (объединение совладельцев многоквартирного дома. – "ГОРДОН") и предлагают сообщать о том, "где живут фашисты". Под понятие "фашисты" подпадают все, кто не соглашается, что Мелитополь - это Россия, хранит или демонстрирует флаг или герб Украины, а также те, кто считает украинские власти единственными легитимными", – сказано в сообщении.

В обладминистрации отметили, что угрозы и требования перестать "работать в пользу Украины" получают от оккупантов и журналисты.

"Террористы запугивают представителей медиа тюремным заключением по статье "терроризм" УК РФ в случае продолжения информационной деятельности изданий", – объяснили в ОВА.

По данным властей Запорожской области, в Кирилловку приезжали российские силовики и представлялись местным жителям как "военная комендатура города Мелитополя", после чего предложили "сотрудничество".

"Председатель Кирилловского поссовета от "предложения" отказался и направил оккупантов во всем известном направлении", – уведомили в обладминистрации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами Украины зашли в 150-тысячный Мелитополь. В городе неоднократно, уже после входа российских войск, проходили массовые проукраинские митинги. Несмотря на стрельбу, которую открывали оккупанты, горожане кричали в их сторону: "Нах...й домой!"

11 марта группа оккупантов похитила мэра Ивана Федорова.

12 марта депутат горсовета Мелитополя от Оппозиционного блока Галина Данильченко объявила себя "и.о. мэра" и призвала жителей не сопротивляться оккупантам (ей уже сообщили о подозрении в госизмене).

13 марта Мелитопольский горсовет на внеочередной сессии принял обращение, в котором указал, что город является украинской территорией, и осудил коллаборантов. Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к коллаборантам, заявил, что они подписывают себе приговор.

16 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Федорова удалось освободить из плена. В Офисе президента сообщили, что политика обменяли на девять российских военнослужащих 2002–2003 годов рождения.

Федоров рассказал, что оккупанты требовали от него подписать заявление об увольнении и еще ряд документов, а также дать команде указания работать под российскими флагами и "с непонятными исполняющим обязанности мэра".

Теги: Россия, терроризм, война, оккупация, Мелитополь, террористы, Запорожская область, горсовет, журналисты, ОСМД, украинцы, война России против Украины, население, войска, сотрудничество, Кирилловка, российские оккупанты
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