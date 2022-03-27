В Мелитополе российские оккупанты начали охоту на украинцев, ищут, "где живут фашисты" – обладминистрация

"В Мелитополе оккупанты начали охоту на тех, кто не хочет подчиняться захватчикам. Так, представители российской комендатуры города собирают глав ОСМД (объединение совладельцев многоквартирного дома. – "ГОРДОН") и предлагают сообщать о том, "где живут фашисты". Под понятие "фашисты" подпадают все, кто не соглашается, что Мелитополь - это Россия, хранит или демонстрирует флаг или герб Украины, а также те, кто считает украинские власти единственными легитимными", – сказано в сообщении.
В обладминистрации отметили, что угрозы и требования перестать "работать в пользу Украины" получают от оккупантов и журналисты.
"Террористы запугивают представителей медиа тюремным заключением по статье "терроризм" УК РФ в случае продолжения информационной деятельности изданий", – объяснили в ОВА.
По данным властей Запорожской области, в Кирилловку приезжали российские силовики и представлялись местным жителям как "военная комендатура города Мелитополя", после чего предложили "сотрудничество".
"Председатель Кирилловского поссовета от "предложения" отказался и направил оккупантов во всем известном направлении", – уведомили в обладминистрации.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами Украины зашли в 150-тысячный Мелитополь. В городе неоднократно, уже после входа российских войск, проходили массовые проукраинские митинги. Несмотря на стрельбу, которую открывали оккупанты, горожане кричали в их сторону: "Нах...й домой!"
11 марта группа оккупантов похитила мэра Ивана Федорова.
12 марта депутат горсовета Мелитополя от Оппозиционного блока Галина Данильченко объявила себя "и.о. мэра" и призвала жителей не сопротивляться оккупантам (ей уже сообщили о подозрении в госизмене).
13 марта Мелитопольский горсовет на внеочередной сессии принял обращение, в котором указал, что город является украинской территорией, и осудил коллаборантов. Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к коллаборантам, заявил, что они подписывают себе приговор.
16 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Федорова удалось освободить из плена. В Офисе президента сообщили, что политика обменяли на девять российских военнослужащих 2002–2003 годов рождения.
Федоров рассказал, что оккупанты требовали от него подписать заявление об увольнении и еще ряд документов, а также дать команде указания работать под российскими флагами и "с непонятными исполняющим обязанности мэра".