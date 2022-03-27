В Мелитополе российские оккупанты начали охоту на украинцев, ищут, "где живут фашисты" – обладминистрация

"В Мелитополе оккупанты начали охоту на тех, кто не хочет подчиняться захватчикам. Так, представители российской комендатуры города собирают глав ОСМД (объединение совладельцев многоквартирного дома. – "ГОРДОН") и предлагают сообщать о том, "где живут фашисты". Под понятие "фашисты" подпадают все, кто не соглашается, что Мелитополь - это Россия, хранит или демонстрирует флаг или герб Украины, а также те, кто считает украинские власти единственными легитимными", – сказано в сообщении.

В обладминистрации отметили, что угрозы и требования перестать "работать в пользу Украины" получают от оккупантов и журналисты.

"Террористы запугивают представителей медиа тюремным заключением по статье "терроризм" УК РФ в случае продолжения информационной деятельности изданий", – объяснили в ОВА.

По данным властей Запорожской области, в Кирилловку приезжали российские силовики и представлялись местным жителям как "военная комендатура города Мелитополя", после чего предложили "сотрудничество".

"Председатель Кирилловского поссовета от "предложения" отказался и направил оккупантов во всем известном направлении", – уведомили в обладминистрации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)