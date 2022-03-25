В Мелитополе 70 российских оккупантов устроили бунт и отказались выполнять приказы руководства – Запорожская ОВА

"24 марта поступила информация, что в дислоцирующихся в Мелитополе подразделениях оккупационных войск РФ 70 российских военнослужащих устроили бунт и отказались выполнять приказы своего руководства и участвовать в боевых действиях против защитников Запорожья", – сказал он.

Арефьев посоветовал оккупантам сдаваться в плен.

"Получите шанс остаться в живых", – добавил спикер.

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Как сдаться в плен, рассказывала ассоциация юристов Украины.

Контекст:

В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь. В городе неоднократно, уже после входа российских войск, проходили массовые проукраинские митинги. Несмотря на стрельбу, которую открывали оккупанты, горожане кричали в их сторону: "Нах...й домой!"

11 марта группа оккупантов похитила Федорова из городского кризисного центра.

12 марта депутат горсовета Мелитополя от Оппозиционного блока Галина Данильченко объявила себя "и.о. мэра" и призвала жителей не сопротивляться оккупантам (ей уже сообщили о подозрении в госизмене).

13 марта Мелитопольский горсовет на внеочередной сессии принял обращение, в котором указал, что город является украинской территорией, и осудил коллаборантов. Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к коллаборантам, заявил, что они подписывают себе приговор.

16 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Федорова удалось освободить из плена. В Офисе президента сообщили, что политика обменяли на девять российских военнослужащих 2002–2003 годов рождения.

Федоров рассказал, что оккупанты требовали от него подписать заявление об увольнении и еще ряд документов, а также дать команде указания работать под российскими флагами и "с непонятными исполняющим обязанности мэра".