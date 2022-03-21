Оккупанты отпустили задержанного в Мелитополе издателя и его семью – Томиленко

Оккупанты забрали у Кумка телефон, говорят в НСЖУ Фото: Tatiana Kumok / Facebook

"На свободе! Семью издателя Михаила Кумка из Мелитополя оккупанты в конце концов отпустили после задержаний, профилактических разговоров и публичной огласки", – написал он.

По данным главы НСЖУ, у Кумка, его жены Веры и дочери Татьяны захватчики забрали личные телефоны.

"Еще вчера Татьяна Кумок как мелитопольская активистка принимала участие в национальном телемарафоне, включалась в эфир "плюсов". Национальный союз журналистов Украины осуждает запугивание и давление на журналистов, осуществляемые оккупантами в Мелитополе, Бердянске, Херсоне", – заявил Томиленко.

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Кумка и его родственников, журналистов "Мелитопольских ведомостей" Юлию Ольховскую, Любовь Чайку и Евгению Борян оккупанты задержали 21 марта. Позже журналистов отпустили.

Израильские "Вести" пишут, что Татьяна Кумок является гражданкой Израиля.