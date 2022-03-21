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ПРОИСШЕСТВИЯ

Оккупанты отпустили задержанного в Мелитополе издателя и его семью – Томиленко

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Оккупанты забрали у Кумка телефон, говорят в НСЖУ
Оккупанты забрали у Кумка телефон, говорят в НСЖУ
Фото: Tatiana Kumok / Facebook

Задержанных в Мелитополе Запорожской области издателя "МВ-холдинга" Михаила Кумка и членов его семьи российские оккупанты отпустили. Об этом 21 марта сообщил в Facebook со ссылкой на гендиректора медиахолдинга Анну Медвидь глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

"На свободе! Семью издателя Михаила Кумка из Мелитополя оккупанты в конце концов отпустили после задержаний, профилактических разговоров и публичной огласки", – написал он.

По данным главы НСЖУ, у Кумка, его жены Веры и дочери Татьяны захватчики забрали личные телефоны.

"Еще вчера Татьяна Кумок как мелитопольская активистка принимала участие в национальном телемарафоне, включалась в эфир "плюсов". Национальный союз журналистов Украины осуждает запугивание и давление на журналистов, осуществляемые оккупантами в Мелитополе, Бердянске, Херсоне", – заявил Томиленко.

https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/4950588705025954

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Кумка и его родственников, журналистов "Мелитопольских ведомостей" Юлию Ольховскую, Любовь Чайку и Евгению Борян оккупанты задержали 21 марта. Позже журналистов отпустили.

Израильские "Вести" пишут, что Татьяна Кумок является гражданкой Израиля.

Контекст:

После массового вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, российские оккупанты неоднократно похищали представителей СМИ.

Так, каховского журналиста Олега Батурина российские военные удерживали в плену в течение восьми дней, после этого его выпустили на свободу. По словам Батурина, его били, унижали, угрожали, сказав, что убьют.

18 марта стало известно, что журналистка hromadske Виктория Рощина, вероятно, попала в плен к россиянам.

По информации Львовского медиафорума, оккупанты за 20 дней войны убили шестерых журналистов (среди них представители как украинских медиа, так и иностранных), ранили еще восьмерых и взяли в плен одного.

Теги: СМИ, Израиль, война, похищение, Мелитополь, телефоны, плен, вторжение, медиахолдинг, журналисты, активист, НСЖУ, война России против Украины, задержание, Сергей Томиленко, Национальный союз журналистов Украины, российские военные, российские оккупанты
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