Оккупанты отпустили задержанного в Мелитополе издателя и его семью – Томиленко

"На свободе! Семью издателя Михаила Кумка из Мелитополя оккупанты в конце концов отпустили после задержаний, профилактических разговоров и публичной огласки", – написал он.
По данным главы НСЖУ, у Кумка, его жены Веры и дочери Татьяны захватчики забрали личные телефоны.
"Еще вчера Татьяна Кумок как мелитопольская активистка принимала участие в национальном телемарафоне, включалась в эфир "плюсов". Национальный союз журналистов Украины осуждает запугивание и давление на журналистов, осуществляемые оккупантами в Мелитополе, Бердянске, Херсоне", – заявил Томиленко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Кумка и его родственников, журналистов "Мелитопольских ведомостей" Юлию Ольховскую, Любовь Чайку и Евгению Борян оккупанты задержали 21 марта. Позже журналистов отпустили.
Израильские "Вести" пишут, что Татьяна Кумок является гражданкой Израиля.
После массового вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, российские оккупанты неоднократно похищали представителей СМИ.
Так, каховского журналиста Олега Батурина российские военные удерживали в плену в течение восьми дней, после этого его выпустили на свободу. По словам Батурина, его били, унижали, угрожали, сказав, что убьют.
18 марта стало известно, что журналистка hromadske Виктория Рощина, вероятно, попала в плен к россиянам.
По информации Львовского медиафорума, оккупанты за 20 дней войны убили шестерых журналистов (среди них представители как украинских медиа, так и иностранных), ранили еще восьмерых и взяли в плен одного.