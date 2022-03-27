Украину обстреливали ракетами из Беларуси, три были сбиты над Волынью – глава обладминистрации

"Насчет взрывов, которые были слышны сегодня около 21.00. Из воздушных целей над территорией Республики Беларусь произошел обстрел четырьмя ракетами. Три ракеты из четырех были сбиты в небе над Волынью", – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Погуляйко сегодня сообщал, что в 10 км от Луцка силы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник, и предполагал, что на самом деле уничтоженной могла быть ракета оккупантов.
Вечером 26 марта воздушную тревогу объявляли в большинстве областей западной части Украины включительно с Закарпатьем.
В частности, Львов обстреливали двумя залпами. Удары российских оккупантов пришлись на нефтебазу и завод, возник пожар. В результате нападения, по данным местных властей, пострадали пять человек.