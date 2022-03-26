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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли во Львове нефтебазу и завод – глава ОВА

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Оккупанты обстреляли Львов 26 марта
Оккупанты обстреляли Львов 26 марта
Фото: EPA

Российские военные обстреляли во Львове нефтебазу и завод. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Facebook 26 марта.

"Коротко о случившемся во Львове: враг нанес удар по двум объектам – нефтебазе и заводу. В обоих случаях было по два удара. Пять человек обратились за медицинской помощью. Жертв нет. Тушение обоих пожаров продолжается", – заявил он.

Козицкий отметил, что во Львове снова объявлена воздушная тревога.

https://www.facebook.com/kozytskyy.maksym.official/posts/366368825497693

Мэр Львова Андрей Садовый на брифинге, который транслировался на его странице в Facebook, назвал разрушения в результате ударов серьезными.

"Ударной волной повреждена инфраструктура образования: школа, детский сад. Повылетали окна. Хорошо, что никто не погиб, но есть раненые", – добавил он.

https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/videos/544024767053411/

Контекст:

Первый ракетный удар по Львову был нанесен сегодня около 16.30, а второй – около 18.55.

В результате первой атаки на одном из промышленных предприятий для хранения горючего произошел пожар, сообщили в ГСЧС. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что удар был совершен ракетами "Калибр".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Львов, Андрей Садовый, Львовская ОГА, нефтебаза, война России против Украины, ракеты, Максим Козицкий
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