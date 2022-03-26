Оккупанты обстреляли во Львове нефтебазу и завод – глава ОВА

"Коротко о случившемся во Львове: враг нанес удар по двум объектам – нефтебазе и заводу. В обоих случаях было по два удара. Пять человек обратились за медицинской помощью. Жертв нет. Тушение обоих пожаров продолжается", – заявил он.
Козицкий отметил, что во Львове снова объявлена воздушная тревога.
Мэр Львова Андрей Садовый на брифинге, который транслировался на его странице в Facebook, назвал разрушения в результате ударов серьезными.
"Ударной волной повреждена инфраструктура образования: школа, детский сад. Повылетали окна. Хорошо, что никто не погиб, но есть раненые", – добавил он.
Первый ракетный удар по Львову был нанесен сегодня около 16.30, а второй – около 18.55.
В результате первой атаки на одном из промышленных предприятий для хранения горючего произошел пожар, сообщили в ГСЧС. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что удар был совершен ракетами "Калибр".