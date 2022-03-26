В результате обстрела во Львове горит предприятие для хранения горючего – ГСЧС

"26 марта около 16.30 во Львове в результате обстрела на территории одного из промышленных предприятий для хранения горючего возник пожар. Информация о возможных жертвах и пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

На месте работают спасатели.

Оккупанты сегодня нанесли два ракетных удара по Львову, сообщал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Информация о том, что было попадание в жилой дом или другие объекты инфраструктуры, не подтвердилась. По предварительным данным, пострадали пять человек. Угроза ракетного удара все еще есть", – написал он.