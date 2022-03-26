В результате обстрела во Львове горит предприятие для хранения горючего – ГСЧС

"26 марта около 16.30 во Львове в результате обстрела на территории одного из промышленных предприятий для хранения горючего возник пожар. Информация о возможных жертвах и пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.
На месте работают спасатели.
Оккупанты сегодня нанесли два ракетных удара по Львову, сообщал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
"Информация о том, что было попадание в жилой дом или другие объекты инфраструктуры, не подтвердилась. По предварительным данным, пострадали пять человек. Угроза ракетного удара все еще есть", – написал он.
13 марта была совершена ракетная атака по Яворовскому полигону в 30 км от Львова. "Авиаудар был осуществлен из акватории Черного и Азовского морей, самолеты подняли в аэропорту [российского] Саратова. Всего оккупанты выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны. Часть ракет мы сбили в воздухе", – отмечал Козицкий.
Тогда в результате ракетной атаки по полигону погибло 35 человек, 134 получили ранения. 10 раненых по состоянию на 14 марта находились в тяжелом состоянии.
18 марта четыре ракеты оккупантов попали во Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Еще две ракеты были сбиты. По данным Козицкого, ракеты были запущены из Черного моря. В результате один человек получил ранения средней тяжести.