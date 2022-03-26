Российские оккупанты нанесли удар по Львову, есть пострадавшие

"Прилетело по Львову. Ждем информацию от [областной] военной администрации. Просьба не распространять фото/видео. Оставайтесь в укрытиях", – написал он.

Больше информации озвучил в Telegram глава Львовской обладминистрации Максим Козицкий.

"В 16.30 произошли три мощных взрыва возле Львова со стороны Кривчиц, сейчас звучит воздушная тревога, поэтому всем сохранять спокойствие и находиться в укрытиях", – написал он.

Козицкий также призвал граждан не писать о местах обстрела и не фотографировать их.

Telegram-сообщество "Типовий Львів" пишет, что удар был ракетами.

...И опубликовало видео якобы пролета ракеты.

О последствиях удара информации пока нет. В соцсетях говорят, там поднимается черный дым.

Позже Козицкий написал, что в пределах Львова было два попадания.

"Информация о том, что было попадание в жилой дом или другие объекты инфраструктуры, – не подтвердилась. По предварительным данным, пострадали пять человек. Угроза ракетного удара все еще есть", – объяснил он.

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