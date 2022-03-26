Российские оккупанты нанесли удар по Львову, есть пострадавшие

"Прилетело по Львову. Ждем информацию от [областной] военной администрации. Просьба не распространять фото/видео. Оставайтесь в укрытиях", – написал он.
Больше информации озвучил в Telegram глава Львовской обладминистрации Максим Козицкий.
"В 16.30 произошли три мощных взрыва возле Львова со стороны Кривчиц, сейчас звучит воздушная тревога, поэтому всем сохранять спокойствие и находиться в укрытиях", – написал он.
Козицкий также призвал граждан не писать о местах обстрела и не фотографировать их.
Telegram-сообщество "Типовий Львів" пишет, что удар был ракетами.
...И опубликовало видео якобы пролета ракеты.
О последствиях удара информации пока нет. В соцсетях говорят, там поднимается черный дым.
Позже Козицкий написал, что в пределах Львова было два попадания.
"Информация о том, что было попадание в жилой дом или другие объекты инфраструктуры, – не подтвердилась. По предварительным данным, пострадали пять человек. Угроза ракетного удара все еще есть", – объяснил он.
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13 марта была совершена ракетная атака по Яворовскому полигону в 30 км от Львова. "Авиаудар был осуществлен из акватории Черного и Азовского морей, самолеты подняли в аэропорту [российского] Саратова. Всего оккупанты выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны. Часть ракет мы сбили в воздухе", – отмечал Козицкий.
Тогда в результате ракетной атаки по полигону погибло 35 человек, 134 получили ранения. 10 раненых по состоянию на 14 марта находились в тяжелом состоянии.
18 марта четыре ракеты оккупантов попали во Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Еще две ракеты были сбиты. По данным Козицкого, ракеты были запущены из Черного моря. В результате один человек получил ранения средней тяжести.