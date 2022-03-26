Обстрел Львова не повредил жилищную инфраструктуру – мэр

"Горит один из промышленных объектов, где хранится топливо. Жилищная инфраструктура не пострадала. На месте работают все соответствующие службы", – написал он.

Садовый призвал жителей города оставаться в убежищах до отбоя воздушной тревоги.

Взрывы прогремели около 16.30, глава Львовской обладминистрации Максим Козицкий назвал их "мощными" и отметил, что это произошло "возле Львова со стороны Кривчиц". По его данным, пострадали пять человек.

Война России против Украины. Главное (обновляется)