Обстрел Львова не повредил жилищную инфраструктуру – мэр

"Горит один из промышленных объектов, где хранится топливо. Жилищная инфраструктура не пострадала. На месте работают все соответствующие службы", – написал он.
Садовый призвал жителей города оставаться в убежищах до отбоя воздушной тревоги.
Взрывы прогремели около 16.30, глава Львовской обладминистрации Максим Козицкий назвал их "мощными" и отметил, что это произошло "возле Львова со стороны Кривчиц". По его данным, пострадали пять человек.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала войны с российскими оккупантами 24 февраля это не первый удар по территории Львовской области.
13 марта была совершена ракетная атака по Яворовскому полигону в 30 км от Львова. "Авиаудар был осуществлен из акватории Черного и Азовского морей, самолеты подняли в аэропорту [российского] Саратова. Всего оккупанты выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны. Часть ракет мы сбили в воздухе", – отмечал Козицкий.
Тогда в результате ракетной атаки по полигону погибло 35 человек, 134 получили ранения. 10 раненых по состоянию на 14 марта находились в тяжелом состоянии.
18 марта четыре ракеты оккупантов попали во Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Еще две ракеты были сбиты. По данным Козицкого, ракеты были запущены из Черного моря. В результате один человек получил ранения средней тяжести.