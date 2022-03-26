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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрел Львова не повредил жилищную инфраструктуру – мэр

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Местные власти сообщают о пятерых пострадавших
Местные власти сообщают о пятерых пострадавших
Скриншот: ТРУХА Харьков + Украина / Telegram

В результате нанесенного российскими оккупантами воздушного удара по Львову 26 марта начался пожар на промышленном объекте, где хранится топливо, сообщил в Facebook мэр города Андрей Садовый.

"Горит один из промышленных объектов, где хранится топливо. Жилищная инфраструктура не пострадала. На месте работают все соответствующие службы", – написал он.

Садовый призвал жителей города оставаться в убежищах до отбоя воздушной тревоги.

https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/541552580666183

Взрывы прогремели около 16.30, глава Львовской обладминистрации Максим Козицкий назвал их "мощными" и отметил, что это произошло "возле Львова со стороны Кривчиц". По его данным, пострадали пять человек.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала войны с российскими оккупантами 24 февраля это не первый удар по территории Львовской области.

13 марта была совершена ракетная атака по Яворовскому полигону в 30 км от Львова. "Авиаудар был осуществлен из акватории Черного и Азовского морей, самолеты подняли в аэропорту [российского] Саратова. Всего оккупанты выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны. Часть ракет мы сбили в воздухе", – отмечал Козицкий.

Тогда в результате ракетной атаки по полигону погибло 35 человек, 134 получили ранения. 10 раненых по состоянию на 14 марта находились в тяжелом состоянии.

18 марта четыре ракеты оккупантов попали во Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Еще две ракеты были сбиты. По данным Козицкого, ракеты были запущены из Черного моря. В результате один человек получил ранения средней тяжести.

Теги: Россия, Львов, пожар, взрыв, война, Андрей Садовый, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, взрывы, инфраструктура, мэр
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