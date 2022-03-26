Во время разминирования Запорожской области сдетонировал снаряд, есть пострадавшие – ГСЧС

"Во время выполнения пиротехнических работ в населенном пункте Запорожской области травмировались сотрудники ГСЧС. [...] Произошла детонация элементов неразорвавшегося снаряда, в результате чего травмировался 28-летний водитель-сапер", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что пострадавший сотрудник аварийно-спасательного отряда специального назначения госпитализирован с многочисленными травмами, медики говорят, что угрозы его жизни нет.
"Также от ударной волны травмировался 26-летний начальник отделения специальных минно-поисковых. [...] Находится под наблюдением врачей", – рассказали в ГСЧС.
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