В районе Львова нанесен еще один авиаудар – ОГА

"Еще один удар вблизи Львова. 26.03.2022 в 18.55 произошло еще три мощных взрыва. Воздушная тревога сохраняется! Оставайтесь в укрытиях, сохраняйте спокойствие. Не распространяйте информацию, фото или видео до официальных сообщений", – написал он.
Мэр Львова Андрей Садовый уточнил – речь идет о ракетном ударе.
"В результате новых ракетных ударов по Львову нанесен значительный ущерб объектам инфраструктуры. Жилые дома не пострадали. Продолжается тушение пожаров", – сообщил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Это второй ракетный удар по Львову за день, перед этим в пределах города было два попадания вражеских снарядов, сообщал Козицкий. По его предварительным данным, пять человек пострадало.
В результате атаки на одном из промышленных предприятий для хранения горючего произошел пожар, сообщили в ГСЧС.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что удар был совершен ракетами "Калибр".