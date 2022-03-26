В районе Львова нанесен еще один авиаудар – ОГА

По Львову сегодня вечером нанесли несколько ракетных ударов Фото: ЕРА

"Еще один удар вблизи Львова. 26.03.2022 в 18.55 произошло еще три мощных взрыва. Воздушная тревога сохраняется! Оставайтесь в укрытиях, сохраняйте спокойствие. Не распространяйте информацию, фото или видео до официальных сообщений", – написал он.

Мэр Львова Андрей Садовый уточнил – речь идет о ракетном ударе.

"В результате новых ракетных ударов по Львову нанесен значительный ущерб объектам инфраструктуры. Жилые дома не пострадали. Продолжается тушение пожаров", – сообщил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)