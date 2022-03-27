Зеленский: В Славутиче российские захватчики встретили такую же реакцию украинцев, как и на юге и востоке Украины

Зеленский: Ответ русским войскам будет только один – ненависть и презрение Фото: president.gov.ua

"Свободный Славутич, который захватчикам не покорить! Сегодня мы все были с тобой на твоих улицах в твоем протесте. И все вместе говорили оккупантам одно: "Уходите домой, пока еще можете ходить!" Российские захватчики вошли в Славутич и встретили там такую же реакцию, как и на юге нашего государства, как и на востоке", – сказал он.

По словам президента, Украина – "едина в стремлении жить свободно, независимо, ради собственных мечтаний, а не чужих больных фантазий".

"Оккупантам не поможет ничего, что они делают. Отключение нашего телевидения и подключение компании московских телеведущих, открытки с пропагандой, раздача рублей. Рублей, которые и в России будут скоро принимать на вес, а не по номиналу. Не поможет и подкуп маргиналов, которых оккупанты ищут по всем мусорникам, чтобы изображать якобы пророссийские власти... Ответ русским войскам будет только один – ненависть и презрение. И неизбежно придут наши Вооруженные силы Украины", – заявил Зеленский.