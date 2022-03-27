Зеленский: В Славутиче российские захватчики встретили такую же реакцию украинцев, как и на юге и востоке Украины

"Свободный Славутич, который захватчикам не покорить! Сегодня мы все были с тобой на твоих улицах в твоем протесте. И все вместе говорили оккупантам одно: "Уходите домой, пока еще можете ходить!" Российские захватчики вошли в Славутич и встретили там такую же реакцию, как и на юге нашего государства, как и на востоке", – сказал он.
По словам президента, Украина – "едина в стремлении жить свободно, независимо, ради собственных мечтаний, а не чужих больных фантазий".
"Оккупантам не поможет ничего, что они делают. Отключение нашего телевидения и подключение компании московских телеведущих, открытки с пропагандой, раздача рублей. Рублей, которые и в России будут скоро принимать на вес, а не по номиналу. Не поможет и подкуп маргиналов, которых оккупанты ищут по всем мусорникам, чтобы изображать якобы пророссийские власти... Ответ русским войскам будет только один – ненависть и презрение. И неизбежно придут наши Вооруженные силы Украины", – заявил Зеленский.
Славутич Киевской области находится рядом с ЧАЭС. Украина сообщила МАГАТЭ, что оккупанты обстреливают город, 24 марта. Сама станция захвачена РФ с 24 февраля.
26 марта российские оккупанты вторглись в Славутич и захватили местную больницу. Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщал, что мэр Славутича Юрий Фомичев похищен. Позже стало известно, что мэра отпустили.
В городе состоялся проукраинский митинг. Оккупанты во время него открыли огонь в воздух и бросали в митингующих светошумовые гранаты.
Вечером в субботу Фомичев сообщил, что город оккупирован российскими войсками. "Мы стойко защищали наш город. Три дня назад мы получили ультиматум сдать его без боя, но наши военные, Нацполиция приняли решение отстаивать город. Они не могли по-другому, они военные, они для этого и работают", – сказал он.