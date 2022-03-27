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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Славутич оккупировали россияне, пока подтверждены три смерти – мэр города

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Узнали еще не всех погибших, отметил Фомичев
Узнали еще не всех погибших, отметил Фомичев
Скриншот: TV MediaDom Slavutich / Facebook

Город Славутич Киевской области был оккупирован российскими войсками, несмотря на сопротивление украинских военных. Об этом 26 марта проинформировал в видеообращении в Facebook городской голова Юрий Фомичев.

"Славутич с сегодняшнего дня – в оккупации. Мы стойко защищали наш город. Три дня назад мы получили ультиматум сдать без боя, но наши военные, наша Нацполиция приняли решение отстаивать город. Они не могли по-другому, они военные, они для этого и работают. [...] Наши силы были неравные", – сказал он.

Фомичев отметил, что решение прекратить оборону было связано с необходимостью сохранить жизни горожан.

Мэр отметил, что точных данных о погибших пока нет.

"Мы имеем погибших, это правда. Пока подтверждены три смерти. Не всех мы еще опознали. Поэтому обращаюсь к родным и близким, тем, кто возможно знает погибших: позвоните в больницу и помогите опознать людей, кто это, их фамилии, кто они такие есть. Среди них есть и мирные жители", – объяснил Фомичев.

Он рассказал, что с оккупантами ведутся переговоры об эвакуации жителей Славутича и "все желающие покинуть город смогут это сделать".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Утром 26 марта глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщил о вторжении в Славутич российских оккупантов и о похищении Фомичева захватчиками. Он рассказал, что оккупанты открыли огонь в воздух и бросали светошумовые гранаты в митингующих, которые вышли на протесты.

Контекст:

Город Славутич находится в нескольких километрах от границы с Беларусью.

Теги: Беларусь, протесты, война, захват, военные, оккупация, Славутич, митинг, переговоры, эвакуация, вторжение, война России против Украины, погибшие, мэр
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