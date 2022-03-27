Зеленский: Россия сама делает все, чтобы в Украине навсегда состоялась дерусификация

Эту часть обращения президент говорил по-русски.
Он сообщил, что сегодня разговаривал с украинскими военными, защищающими Мариуполь.
"Мы говорили на русском языке. Потому что в Украине нет и никогда не было проблемы языковой. А теперь вы, российские оккупанты, эту проблему создаете. Это вы делаете все, чтобы наши люди сами уходили от русского языка. Потому что русский язык будет ассоциироваться именно с вами, только с вами, с этими взрывами и убийствами. С вашими преступлениями. Вы депортируете наших людей, вы травите наших учителей, вы заставляете их повторять все за вашими пропагандистами. Это вы захватываете в плен наших мэров и украинских активистов. Это вы расставляете на оккупированных территориях билборды с призывами (сегодня они появились) "не боятся говорить на русском языке". "Не бойтесь говорить". Просто подумайте, что это значит. Там, где русский всегда был частью повседневной жизни, как и украинский язык, на востоке нашего государства, и там, где вы сегодня превращаете мирные города в руины", – сказал президент.
Зеленский добавил, что Россия "сама делает все, чтобы на территории нашего государства состоялась дерусификация".
"Вы это делаете. За одно поколение и навсегда. Это еще одно проявление вашей самоубийственной политики", – подчеркнул глава государства.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За 10 лет, с 2012 года, количество граждан Украины, которые считают государственный язык родным, выросло с 57% до 76%, русский за этот период потерял 22 процентных пункта – с 42% до 20%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 19 марта.
Россия в 2014 году оккупировала украинский Крым и начала войну на Донбассе.
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал это "спецоперацией" и заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
С первых часов вторжения оккупанты бьют по гражданской инфраструктуре. По словам Зеленского, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", фугасные авиационные бомбы, кассетные боеприпасы и фосфорные бомбы.
С 24 февраля по состоянию на 24.00 19 марта, по данным ООН, в Украине в результате российских обстрелов погибло 902 мирных жителя, 1459 человек были ранены. В ООН считают, что фактические цифры значительно выше, "особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни", поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения.