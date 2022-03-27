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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Россия сама делает все, чтобы в Украине навсегда состоялась дерусификация

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Зеленский: В Украине нет и никогда не было языковой проблемы
Зеленский: В Украине нет и никогда не было языковой проблемы
Фото: president.gov.ua

В Украине никогда не было проблем с использованием русского языка, но сейчас российские оккупанты сами делают все, чтобы украинцы перестали на нем разговаривать. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, опубликованного 26 марта на YouTube-канале Офиса президента.

Эту часть обращения президент говорил по-русски.

Он сообщил, что сегодня разговаривал с украинскими военными, защищающими Мариуполь.

"Мы говорили на русском языке. Потому что в Украине нет и никогда не было проблемы языковой. А теперь вы, российские оккупанты, эту проблему создаете. Это вы делаете все, чтобы наши люди сами уходили от русского языка. Потому что русский язык будет ассоциироваться именно с вами, только с вами, с этими взрывами и убийствами. С вашими преступлениями. Вы депортируете наших людей, вы травите наших учителей, вы заставляете их повторять все за вашими пропагандистами. Это вы захватываете в плен наших мэров и украинских активистов. Это вы расставляете на оккупированных территориях билборды с призывами (сегодня они появились) "не боятся говорить на русском языке". "Не бойтесь говорить". Просто подумайте, что это значит. Там, где русский всегда был частью повседневной жизни, как и украинский язык, на востоке нашего государства, и там, где вы сегодня превращаете мирные города в руины", – сказал президент.

Зеленский добавил, что Россия "сама делает все, чтобы на территории нашего государства состоялась дерусификация".

"Вы это делаете. За одно поколение и навсегда. Это еще одно проявление вашей самоубийственной политики", – подчеркнул глава государства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За 10 лет, с 2012 года, количество граждан Украины, которые считают государственный язык родным, выросло с 57% до 76%, русский за этот период потерял 22 процентных пункта – с 42% до 20%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 19 марта.

Россия в 2014 году оккупировала украинский Крым и начала войну на Донбассе.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал это "спецоперацией" и заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

С первых часов вторжения оккупанты бьют по гражданской инфраструктуре. По словам Зеленского, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцидаРФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", фугасные авиационные бомбы, кассетные боеприпасы и фосфорные бомбы.

С 24 февраля по состоянию на 24.00 19 марта, по данным ООН, в Украине в результате российских обстрелов погибло 902 мирных жителя, 1459 человек были ранены. В ООН считают, что фактические цифры значительно выше, "особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни", поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения.

Теги: Россия, русский язык, украинский язык, Владимир Зеленский, война России против Украины
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