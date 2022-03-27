Зеленский: Россия сама делает все, чтобы в Украине навсегда состоялась дерусификация

Зеленский: В Украине нет и никогда не было языковой проблемы Фото: president.gov.ua

Эту часть обращения президент говорил по-русски.

Он сообщил, что сегодня разговаривал с украинскими военными, защищающими Мариуполь.

"Мы говорили на русском языке. Потому что в Украине нет и никогда не было проблемы языковой. А теперь вы, российские оккупанты, эту проблему создаете. Это вы делаете все, чтобы наши люди сами уходили от русского языка. Потому что русский язык будет ассоциироваться именно с вами, только с вами, с этими взрывами и убийствами. С вашими преступлениями. Вы депортируете наших людей, вы травите наших учителей, вы заставляете их повторять все за вашими пропагандистами. Это вы захватываете в плен наших мэров и украинских активистов. Это вы расставляете на оккупированных территориях билборды с призывами (сегодня они появились) "не боятся говорить на русском языке". "Не бойтесь говорить". Просто подумайте, что это значит. Там, где русский всегда был частью повседневной жизни, как и украинский язык, на востоке нашего государства, и там, где вы сегодня превращаете мирные города в руины", – сказал президент.

Зеленский добавил, что Россия "сама делает все, чтобы на территории нашего государства состоялась дерусификация".

"Вы это делаете. За одно поколение и навсегда. Это еще одно проявление вашей самоубийственной политики", – подчеркнул глава государства.

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