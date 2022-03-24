Зеленский: Российские войска применили против мирных людей в Украине фосфорные бомбы

"Сегодня утром я получил информацию о том, что российские войска применили против мирных людей в Украине фосфорные бомбы. Вполне реальна угроза масштабного применения Россией химического оружия на территории Украины", – сказал Зеленский.
По его словам, украинские власти пытаются выяснить точное количество депортированных украинцев – людей, которых Россия под видом эвакуации принудительно вывозит на свою территорию, лишает документов, средств связи, распределяет по своим регионам и даже пытается мобилизовать в свою армию. Президент подчеркнул, что Россия, в частности, незаконно похищает детей – по имеющимся данным, уже более 2 тыс.
"Украинские города – Мариуполь, Харьков, Чернигов, Ахтырка и другие – выглядят так, будто произошла глобальная катастрофа. Настолько они разбиты. Дороги из этих городов, по которым спасались люди, напоминают съемочную площадку постапокалиптического фильма с сотнями сожженных и расстрелянных машин", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что в результате действий России, уничтожившей глобальную архитектуру безопасности, действительно произошла глобальная катастрофа, и призвал G7 ужесточать санкции против РФ, пока она не уберет свои войска с украинской земли.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
13 марта о применении оккупантами фосфорных боеприпасов в Попасной Луганской области сообщал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Дополнительные протоколы 1977 года к Женевской конвенции запрещают применение боеприпасов с белым фосфором, так как гражданские лица из-за этого подвергаются опасности, отмечал он.
Очередные использования российскими оккупантами фосфорных боеприпасов были зафиксированы в Краматорске Донецкой области 21 марта, в районе Ирпеня и Гостомеля под Киевом 22 марта, в Рубежном Луганской области ночью с 23-го на 24 марта.