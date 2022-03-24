В Луганской области оккупанты применили фосфорные бомбы – глава Луганской ОВА

За сутки в области был поврежден или полностью разрушен 31 объект, из которых 23 дома: 10 многоэтажек и 13 частных Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

По данным Гайдая, за сутки в области был поврежден или полностью разрушен 31 объект, из которых 23 дома: 10 многоэтажек и 13 частных.

Отмечается, что обстрелам оккупантов подверглись жители Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Кременной, Новодружеска, Воеводовки.

Как сообщил глава ОВА, сейчас очень тяжелая ситуация в Рубежном, где продолжаются бои среди города. По подтвержденной информации, в результате обстрелов погибли четыре человека, двое из которых дети, шесть человек получили ранения.

"У россиян наступила агония. Они не могут пробиться вглубь, потому начали применять тяжелое вооружение. Ракетные удары нанесены по Лисичанску и Новодружеску, а на Рубежное авиация России начала сбрасывать фосфорные бомбы. Поэтому, к сожалению, количество жертв может быть значительно больше", – подчеркнул Гайдай.

В настоящее время обесточенными в Луганской области остаются 35 населенных пунктов – 14 частично, 21 полностью. 101 526 потребителей находятся без света.

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