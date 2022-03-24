Депортированным в Россию украинцам предлагают трудоустройство на Сахалине – ГУР Минобороны

"Россияне проводят массовые мероприятия по перемещению украинских граждан с оккупированных территорий в РФ. После прохождения фильтрационных лагерей украинцев отправляют в экономически депрессивные районы РФ. В качестве конечного пункта назначения называют ряд северных областей, в частности Сахалин", – говорится в сообщении.
Отмечается, что россияне "предлагают" украинцам официальное трудоустройство через центры занятости. Те, кто согласился, получают документы, запрещающие выезд из российских регионов в течение двух лет.
Кроме того, ГУР получило подтверждение информации о существовании российского фильтрационного лагеря в Докучаевске Донецкой области. Туда массово доставляют украинцев, у которых изымают документы.
По данным разведки, с людьми проводят работу сотрудники ФСБ РФ, которые ищут среди них участников АТО/ООС, украинских военных и правоохранителей.
Из лагеря людей переправляют в РФ, в частности в Таганрог Ростовской области и в Краснодарский край.
"Есть бесспорные свидетельства бесчеловечного обращения с украинцами, неоказания медицинской помощи. Отмечаются проблемы с обеспечением питанием", – сообщает ГУР.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О том, что граждане Украины, которые из-за вторжения российских войск эвакуируются не на запад Украины, а на территорию РФ, попадают в фильтрационные лагеря в стране-агрессоре, заявил 18 марта основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.
Мэр Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил информацию Гордона, сообщив о том, что власти России насильно вывезли из Мариуполя на территорию РФ несколько тысяч граждан Украины.