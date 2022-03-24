Более половины украинских детей за месяц войны стали переселенцами – ЮНИСЕФ

Более 1,8 млн детей выехали из Украины, 2,5 млн стали внутренне перемещенными лицами.
"Война вызвала одно из самых быстрых крупномасштабных перемещений детей со времен Второй мировой войны. Это мрачная веха, которая может иметь долгосрочные последствия для будущих поколений. Безопасность, благополучие и доступ к основным услугам находятся под угрозой из-за непрекращающегося ужасающего насилия", – заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.
По оценкам ЮНИСЕФ, до начала вторжения РФ в Украине проживало 7,5 млн детей.
По данным ООН, с 24 февраля в Украине погибло 78 детей, 105 получили ранения. В сообщении добавили, что реальные потери, вероятно, намного выше.
С 24 февраля по состоянию на 24.00 19 марта, по данным ООН, в Украине в результате российских обстрелов погибло 902 мирных жителя, 1459 человек были ранены. В ООН считают, что фактические цифры значительно выше, "особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни", поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения.
По состоянию на 23 марта в Украине в результате вторжения РФ погиб 121 ребенок. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.