В Украине за месяц войны появилось около 15,5 тыс. новых семей и родилось 15,3 тыс. детей

Искреннюю любовь не заглушить взрывами, не сжечь в пожарах, отметили в Минюсте Фото: Міністерство юстиції України / Facebook

"Верим, что искреннюю любовь не заглушить взрывами, не сжечь в пожарах, не сравнять с землей тяжелой артиллерией и не сломать войной", – отметили в посте.

В Минюсте отметили, что данные указаны без учета сведений с временно оккупированных территорий Украины и из населенных пунктов, в которых ведутся активные боевые действия.

C 24 февраля в Украине родилось 15 300 детей, сообщили в Минюсте 24 марта.

"Желаем всем малышам в нашей стране как можно скорее продолжить жизнь под мирным украинским небом и забыть ужасы войны", – добавили в релизе.