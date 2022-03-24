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В Украине за месяц войны появилось около 15,5 тыс. новых семей и родилось 15,3 тыс. детей

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Искреннюю любовь не заглушить взрывами, не сжечь в пожарах, отметили в Минюсте
Искреннюю любовь не заглушить взрывами, не сжечь в пожарах, отметили в Минюсте
Фото: Міністерство юстиції України / Facebook

15 433 влюбленные пары поженились в Украине, пока идет война. Об этом 23 марта сообщила в Facebook пресс-служба Министерства юстиции.

"Верим, что искреннюю любовь не заглушить взрывами, не сжечь в пожарах, не сравнять с землей тяжелой артиллерией и не сломать войной", – отметили в посте.

В Минюсте отметили, что данные указаны без учета сведений с временно оккупированных территорий Украины и из населенных пунктов, в которых ведутся активные боевые действия.

https://www.facebook.com/minjust.official/posts/342025681296864

C 24 февраля в Украине родилось 15 300 детей, сообщили в Минюсте 24 марта.

"Желаем всем малышам в нашей стране как можно скорее продолжить жизнь под мирным украинским небом и забыть ужасы войны", – добавили в релизе.

https://www.facebook.com/minjust.official/posts/342422957923803

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Кабмин Украины 8 марта разрешил в военное время регистрировать браки при отсутствии одного или обоих брачующихсяБез личного присутствия жениха или невесты брак может регистрироваться, если речь идет о военнослужащих Вооруженных сил Украины, СБУ, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Национальной гвардии и другого воинского формирования, полицейских, представителях службы гражданской защиты, Государственного бюро расследований, Государственной уголовно-исполнительной службы, руководящего состава Национального антикоррупционного бюро, Бюро экономической безопасности, сотрудников медучреждения.

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

С 24 февраля по состоянию на 24.00 19 марта, по данным ООН, в Украине в результате российских обстрелов погибли 902 мирных жителя, 1459 человек были ранены. В ООН считают, что фактические цифры значительно выше, "особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни", поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения.

Теги: Украина, война, дети, Минюст, любовь, война России против Украины, брак
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