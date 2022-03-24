В Украине за месяц войны появилось около 15,5 тыс. новых семей и родилось 15,3 тыс. детей

"Верим, что искреннюю любовь не заглушить взрывами, не сжечь в пожарах, не сравнять с землей тяжелой артиллерией и не сломать войной", – отметили в посте.
В Минюсте отметили, что данные указаны без учета сведений с временно оккупированных территорий Украины и из населенных пунктов, в которых ведутся активные боевые действия.
C 24 февраля в Украине родилось 15 300 детей, сообщили в Минюсте 24 марта.
"Желаем всем малышам в нашей стране как можно скорее продолжить жизнь под мирным украинским небом и забыть ужасы войны", – добавили в релизе.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Кабмин Украины 8 марта разрешил в военное время регистрировать браки при отсутствии одного или обоих брачующихся. Без личного присутствия жениха или невесты брак может регистрироваться, если речь идет о военнослужащих Вооруженных сил Украины, СБУ, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Национальной гвардии и другого воинского формирования, полицейских, представителях службы гражданской защиты, Государственного бюро расследований, Государственной уголовно-исполнительной службы, руководящего состава Национального антикоррупционного бюро, Бюро экономической безопасности, сотрудников медучреждения.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
С 24 февраля по состоянию на 24.00 19 марта, по данным ООН, в Украине в результате российских обстрелов погибли 902 мирных жителя, 1459 человек были ранены. В ООН считают, что фактические цифры значительно выше, "особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни", поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения.