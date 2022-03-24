Более 300 украинских детей отправлены на лечение от рака в Европу, США и Канаду – Зеленская

"Благодаря совместным усилиям врачей из Украины и из-за границы, общественных и благотворительных организаций, международных партнеров и волонтеров удалось организовать "рейсы жизни" … Уже отправлено шесть групп пациентов, предусмотрено еще несколько рейсов", – рассказала Зеленская.

Она отметила, что дети не расстаются с близкими, едут вместе.

"Ведь онкология – это личная война для каждой семьи, постигшей рак. Представьте: они должны воевать на два фронта – с болезнью и военными обстоятельствами. Это слишком тяжелое испытание", – сказала Зеленская.

Она добавила, что организация спасения онкобольных детей проходит в координации с первыми леди Польши и Франции, а также поблагодарила международных партнеров и граждан европейских стран за оказываемую украинцам поддержку и помощь.

Зеленская также призвала ОБСЕ, Красный Крест, ЮНИСЕФ и другие организации обеспечить в Украине настоящие гуманитарные коридоры.

Кроме того, первая леди сообщила, что идет работа по обеспечению украинских больниц инкубаторами для новорожденных. Первые два уже доставлены в Николаевскую областную детскую больницу, на очереди Харьков.

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