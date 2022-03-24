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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Более 300 украинских детей отправлены на лечение от рака в Европу, США и Канаду – Зеленская

Зеленская призвала международные организации обеспечить в Украине настоящие гуманитарные коридоры
Зеленская призвала международные организации обеспечить в Украине настоящие гуманитарные коридоры
Фото: president.gov.ua

Более 300 украинских онкобольных детей на фоне российского вторжения отправили на лечение в клиники Европы, США и Канады. Об этом рассказала в интервью французскому изданию Le Parisien первая леди Украины Елена Зеленская, сообщила 23 марта пресс-служба президента.

"Благодаря совместным усилиям врачей из Украины и из-за границы, общественных и благотворительных организаций, международных партнеров и волонтеров удалось организовать "рейсы жизни" … Уже отправлено шесть групп пациентов, предусмотрено еще несколько рейсов", – рассказала Зеленская. 

Она отметила, что дети не расстаются с близкими, едут вместе.

"Ведь онкология – это личная война для каждой семьи, постигшей рак. Представьте: они должны воевать на два фронта – с болезнью и военными обстоятельствами. Это слишком тяжелое испытание", – сказала Зеленская. 

Она добавила, что организация спасения онкобольных детей проходит в координации с первыми леди Польши и Франции, а также поблагодарила международных партнеров и граждан европейских стран за оказываемую украинцам поддержку и помощь.

Зеленская также призвала ОБСЕ, Красный Крест, ЮНИСЕФ и другие организации обеспечить в Украине настоящие гуманитарные коридоры.

Кроме того, первая леди сообщила, что идет работа по обеспечению украинских больниц инкубаторами для новорожденных. Первые два уже доставлены в Николаевскую областную детскую больницу, на очереди Харьков.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Согласно данным ООН, с начала российского вторжения из Украины уехали более 3,6 млн человек. 

Теги: рак, гуманитарный коридор, дети, лечение, война России против Украины, онкология, болезнь, Елена Зеленская
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