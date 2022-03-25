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Украинский язык считают родным 76% граждан Украины – соцопрос

Война только ускорит процесс языковой самоидентификации украинцев, убеждены социологи
Война только ускорит процесс языковой самоидентификации украинцев, убеждены социологи
Фото: Думская net / Facebook

За 10 лет, с 2012 года, количество граждан Украины, которые считают государственный язык родным, выросло с 57% до 76%, русский за этот период потерял 22 процентных пункта – с 42% до 20%. Об этом пишет 25 марта со ссылкой на данные своего исследования социологическая группа "Рейтинг".

Авторы отмечают, что заметные изменения в языковой самоидентификации произошли между 2012-м и 2016 годами. Ключевыми причинами они считают реакцию общества на эксперименты тогдашней власти в языковой политике, события Революции достоинства, агрессию России против Украины в 2014 году и временную оккупация Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.

Также исследователи отметили, что положительная динамика в самоидентификации наблюдается за счет изменения отношения к украинскому языку в центре, на юге и востоке страны.

"В то же время, практическая сторона дела выглядит несколько иной: языковая самоидентификация и язык в быту – это две разные плоскости. Можем констатировать устойчивое уменьшение русскоязычного сегмента украинцев: в 2012 году таких респондентов было около 40%, в конце 2021 – 26%, а в начале войны – 18%. В то же время, "переток" русскоязычных происходит в сегмент "двуязычных" (с 15 до 32%). Число тех, кто постоянно пользуется только украинским дома возросло незначительно – с 44% до 48%", – сказано в сообщении "Рейтинга".

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Исследователи пишут, что процесс перехода на другой язык общения не может быть сиюминутным и требует определенной адаптации.

"Сегодня важно, что две трети тех, кто пользуется двумя языками в быту, готовы в ближайшее время перейти исключительно на украинский. Среди русскоязычных – таких треть", – отметили социологи.

На отношение к статусу языка значительно повлияла война, сегодня 83% выступают за то, чтобы украинский был единственным государственным языком в Украине, это мнение преобладает во всех макрорегионах, возрастных и языковых группах.

"С другой стороны, за предоставление государственного статуса русскому языку до войны выступали почти четверть, а сегодня – всего 7%. В мирное время за предоставление статуса государственному русскому языку традиционно выступали юг и востока. Но даже в этих регионах таких было всего треть, а сегодня их количество уменьшилось почти вдвое", – подчеркнули авторы.

Отдельно они отметили, что отношение к России связано не столько с языком общения, сколько с политическими взглядами и влиянием пропаганды. В декабре 2021 года среди двуязычных Россию агрессором считали 65%, среди русскоговорящих – половина, а в сегменте украиноязычных каждый десятый имел пророссийские взгляды. 

"Сегодня большинство (67%) считают, что никаких проблем между украиноязычными и русскоговорящими гражданами в Украине не существует. 19% считают, что языковая проблема существует, но она не столь важна. Только 12% считают, что этот вопрос представляет угрозу для внутренней безопасности. Важно, что тезисы о наличии проблемы в языковой сфере популярны не среди русскоязычного населения, а именно в западных регионах, где украинский доминирует во всех сферах. Важно, что согласно предварительному исследованию, только 2% украинцев считают, что Россия пришла защищать русскоязычных граждан Украины – этот миф украинцы не приняли", – сказано в сообщении.

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Исследователи убеждены, что война только ускорит процесс языковой самоидентификации украинцев, а "языковая проблема" и попытки начинать дискуссии вокруг этой темы не имеют поддержки у большей части населения.

Исследование провели 19 марта 2022 среди населения Украины от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Теги: русский язык, соцопрос, украинский язык, язык
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