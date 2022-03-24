Украина стала членом Европейской федерации национальных языковых институций

Кремень: Сегодня фронт борьбы за Украину – это и фронт утверждения украинского языка Фото: Уповноважений із захисту державної мови / Facebook

"Сегодня фронт борьбы за Украину – это и фронт утверждения украинского языка. Поэтому для нас большая честь присоединиться к континентальной семье языковых институтов. Ведь членство в EFNIL позволит Украине формировать стратегию законодательной защиты украинского языка как будущего языка ЕС. В это непростое для Украины время нам очень важна поддержка ведущих языковых институтов Европы – наших международных партнеров", – отметил он.

По словам яыкового омбудсмена, борьба за язык – это борьба за самоидентичность украинской нации.

"Поэтому сознательный переход наших сограждан на украинский язык, эффективная защита информационного поля, всестороннее развитие языка – это защита национальных интересов, противодействие стране-агрессору и борьба за нашу Независимость", – отметил Тарас Кремень.