Секретариат языкового омбудсмена не зафиксировал в продаже отсутствия украинских версий печатных СМИ

Представители секретариата 18 января осмотрели точки продажи в сетях супермаркетов "Новус", "Ашан", "Сильпо", "Варус", а также возле станций метро "Вокзальная", "Житомирская", "Академгородок" и "Героев Днепра".

"С удовольствием констатируем, что издания, вышедшие после 16 января и не имеющие украинской версии, в местах продажи не зафиксированы", – говорится в сообщении.

В ходе мониторинга также было установлено, что в целом и распространители соблюдают норму об обязательном наличии не менее 50% экземпляров изданий на украинском языке, проинформировали в пресс-службе. В некоторых точках продаж не оказалось экземпляров на украинском языке газет и журналов, которые издаются ООО "Издательский дом 7я", ООО "Издательство Кузя", ООО "Мега-пресс", ООО "Бурда дистрибьюшенс сервисиз Украина". В офисе уполномоченного связывают это "скорее с недостаточным тиражом экземпляров на украинском языке в условиях переходного периода".

"Как видим, основные издатели выполняют норму закона. Более того, многие из них перешли на издание газет и журналов исключительно на государственном языке. Еще в 2021 году на украинский перешел еженедельник НВ, позже об этом также заявил и журнал "Фокус", с недавних пор – Forbes. С нового года о переходе на украинский объявил ряд общеполитических, специализированных, развлекательных, спортивных газет и журналов. Даже некоторые из тех, на чью законопослушность мало кто рассчитывал", – заявил языковой омбудсмен Тарас Кремень.

Он рассказал, что в июне секретариат провел мониторинг доли печатных медиа на государственном языке, представленных для реализации в точках продаж, и ситуация была "катастрофической".

"Мы немедленно начали информационно-разъяснительную кампанию, обратились с письмами к учредителям всех медиа, которые, по данным Книжной палаты, выходили только на русском языке, и отдельно к руководителям крупнейших изданий, субъектов, осуществляющих распространение печатных СМИ, в том числе к руководству "Укрпошти". И уже сегодня, через полгода, мы увидели кардинально другую ситуацию. Надеюсь, что никаких сюрпризов не будет и дальше. Все СМИ, как и распространители, будут неукоснительно соблюдать закон и – самое главное – обеспечивать право граждан на получение информации и услуг на государственном языке", – заявил Кремень.

С 16 января 2022 года вступили в силу отдельные положения закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", касающиеся печатных средств массовой информации. Согласно закону, печатные СМИ в Украине издаются на государственном языке. Они могут издаваться на других языках при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издается тираж этого издания на государственном языке.