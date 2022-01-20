ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Секретариат языкового омбудсмена не зафиксировал в продаже отсутствия украинских версий печатных СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Согласно закону, печатные СМИ в Украине издаются на государственном языке
Согласно закону, печатные СМИ в Украине издаются на государственном языке
Фото: depositphotos.com

Во время проверки в Киеве секретариат уполномоченного по защите государственного языка не обнаружил печатных изданий, которые не имеют версии на украинском языке. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного 20 января.

Представители секретариата 18 января осмотрели точки продажи в сетях супермаркетов "Новус", "Ашан", "Сильпо", "Варус", а также возле станций метро "Вокзальная", "Житомирская", "Академгородок" и "Героев Днепра".

"С удовольствием констатируем, что издания, вышедшие после 16 января и не имеющие украинской версии, в местах продажи не зафиксированы", – говорится в сообщении.

В ходе мониторинга также было установлено, что в целом и распространители соблюдают норму об обязательном наличии не менее 50% экземпляров изданий на украинском языке, проинформировали в пресс-службе. В некоторых точках продаж не оказалось экземпляров на украинском языке газет и журналов, которые издаются ООО "Издательский дом 7я", ООО "Издательство Кузя", ООО "Мега-пресс", ООО "Бурда дистрибьюшенс сервисиз Украина". В офисе уполномоченного связывают это "скорее с недостаточным тиражом экземпляров на украинском языке в условиях переходного периода".

"Как видим, основные издатели выполняют норму закона. Более того, многие из них перешли на издание газет и журналов исключительно на государственном языке. Еще в 2021 году на украинский перешел еженедельник НВ, позже об этом также заявил и журнал "Фокус", с недавних пор – Forbes. С нового года о переходе на украинский объявил ряд общеполитических, специализированных, развлекательных, спортивных газет и журналов. Даже некоторые из тех, на чью законопослушность мало кто рассчитывал", – заявил языковой омбудсмен Тарас Кремень.

Он рассказал, что в июне секретариат провел мониторинг доли печатных медиа на государственном языке, представленных для реализации в точках продаж, и ситуация была "катастрофической".

"Мы немедленно начали информационно-разъяснительную кампанию, обратились с письмами к учредителям всех медиа, которые, по данным Книжной палаты, выходили только на русском языке, и отдельно к руководителям крупнейших изданий, субъектов, осуществляющих распространение печатных СМИ, в том числе к руководству "Укрпошти". И уже сегодня, через полгода, мы увидели кардинально другую ситуацию. Надеюсь, что никаких сюрпризов не будет и дальше. Все СМИ, как и распространители, будут неукоснительно соблюдать закон и – самое главное – обеспечивать право граждан на получение информации и услуг на государственном языке", – заявил Кремень.

С 16 января 2022 года вступили в силу отдельные положения закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", касающиеся печатных средств массовой информации. Согласно закону, печатные СМИ в Украине издаются на государственном языке. Они могут издаваться на других языках при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издается тираж этого издания на государственном языке.

Контекст:

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов. Нормы закона вступают в силу поэтапно. 

16 июля 2021 года стартовал очередной этап воплощения закона. С этого дня все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные мероприятия должны проводиться на государственном языке. На государственном языке также должны изготавливаться объявления, афиши, постеры, входные билеты, буклеты и другие материалы о культурных и зрелищных мероприятиях.

Конституционный Суд Украины 14 июля 2021 года в своем решении отметил, что любые посягательства на юридический статус украинского языка как государственного на территории Украины недопустимы, поскольку нарушают конституционный строй государства, угрожают национальной безопасности и существованию государственности Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СМИ, языковой закон, украинский язык, Тарас Кремень
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Наверное, будущий преподаватель". 36-летняя Тина Кароль снялась в обнимку с 72-летним ректором Поплавским
"Наверное, будущий преподаватель". 36-летняя Тина Кароль снялась в обнимку с 72-летним ректором Поплавским
"Фотки с Алфи такие милые", "У-у, собачка любит Кэтрин". Принц Уильям с женой потискали собаку-терапевта в госпитале. Фото
"Фотки с Алфи такие милые", "У-у, собачка любит Кэтрин". Принц Уильям с женой потискали собаку-терапевта в госпитале. Фото
"Дыньки", "Глаза знатные". Семенович в декольтированном купальнике встала на колени
"Дыньки", "Глаза знатные". Семенович в декольтированном купальнике встала на колени
"Секси киска". 40-летняя супермодель Амбросио показала грудь в комбинезоне с прозрачным декольте
"Секси киска". 40-летняя супермодель Амбросио показала грудь в комбинезоне с прозрачным декольте
  "Аромат на весь дом". Кулинарный блогер показала, как приготовить слоеный пирог с творогом
  "Аромат на весь дом". Кулинарный блогер показала, как приготовить слоеный пирог с творогом
"Шайло демонстрирует прогресс". В сеть попало новое видео, как дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта танцует хип-хоп
"Шайло демонстрирует прогресс". В сеть попало новое видео, как дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта танцует хип-хоп
  "У меня дома много разной синьки есть". Усик рассказал, как относится к алкоголю
  "У меня дома много разной синьки есть". Усик рассказал, как относится к алкоголю
"Юный блогер работает". 75-летняя Порывай показала Королеву без макияжа и в "супер-пупер-сапоге"
"Юный блогер работает". 75-летняя Порывай показала Королеву без макияжа и в "супер-пупер-сапоге"
"Лечусь и крашусь". Дорофеева с новой прической широко развела ноги перед объективом
"Лечусь и крашусь". Дорофеева с новой прической широко развела ноги перед объективом
"Красивая дама". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала грудь в кожаном облегающем топе
"Красивая дама". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала грудь в кожаном облегающем топе
  "Ее подруги встречаются с олигархом". Андре Тан рассказал, почему летом расстался с девушкой
  "Ее подруги встречаются с олигархом". Андре Тан рассказал, почему летом расстался с девушкой
52-летняя Лопес показала свою тренировку в фитнес-зале, видео уже посмотрели более 5 млн раз
52-летняя Лопес показала свою тренировку в фитнес-зале, видео уже посмотрели более 5 млн раз
"Нас ждет новое шоу". 74-летний Алибасов воссоединился с 83-летней Федосеевой-Шукшиной спустя год после скандального развода
"Нас ждет новое шоу". 74-летний Алибасов воссоединился с 83-летней Федосеевой-Шукшиной спустя год после скандального развода
Получившая российское гражданство Орейро потрусила перед камерой голой грудью. Видео
Получившая российское гражданство Орейро потрусила перед камерой голой грудью. Видео
"Пышка", "Самые красивые ноги". 46-летняя Могилевская позировала в монокини на снегу
"Пышка", "Самые красивые ноги". 46-летняя Могилевская позировала в монокини на снегу
"Евровидение 2022". СМИ назвали имена четырех украинских знаменитостей, которых организаторы нацотбора рассматривают на роль ведущих
"Евровидение 2022". СМИ назвали имена четырех украинских знаменитостей, которых организаторы нацотбора рассматривают на роль ведущих
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Отвал всего", "Губы видно". Седокова задрала платье и подняла ноги перед камерой (175843)
2
"Пирожок засветила", "Лыской замучила". Каменских всколыхнула сеть, показав свою промежность (154348)
3
Уехавший за границу Богдан рассказал о зависти к "двум величайшим гражданам Украины" (110874)
4
"Да нормальная там пипка. Он же в спокойном состоянии. Не в рабочем, боевом". Тарзан снялся в сильно облегающих трусах (83706)
5
39-летняя Брежнева позировала в одних трусах и шляпе, показав крупным планом голую грудь (81603)
6
"Грудастая красотка", "Посмотрите на эту грудь, боже мой". Хайек на катере широко развела ноги перед объективом (72028)
7
"Анечка шикарна". Maruv показала вблизи пятую точку (53477)
8
"Трусы можно на плечи, чтобы на разрыв", "Суперпопка". Каменских показала голый пах в движении (50475)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS