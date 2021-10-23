Арахамия: Мы все равно будем иметь дискуссию по закону о языке

Арахамия: При прошлой власти приняли закон про мову. Там это дублирование и новые квоты Фото: sluga-narodu.com

Такое мнение он высказал 22 октября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", отвечая на вопрос зрителя о дубляже советских фильмов на украинский язык.

По мнению Арахамиии, дубляж фильмов – это "очень дискуссионный вопрос".

"Когда-то, еще при прошлой власти, приняли закон про мову. Там это дублирование и новые квоты, они с каждым днем добавляются и добавляются. У нас не хватило политической воли. У нас реально преследовали даже националистические организации тех людей, которые хотели послабить эти нормы, мы будем иметь эту дискуссию все равно. Я понимаю ваш вопрос, вашу боль Тем не менее пока закон таков, все должны жить по закону", – заявил нардеп.