Языковой омбудсмен Украины не наложил ни одного штрафа в 2021 году

В секретариате Кременя рассказали, на что украинцы жаловались чаще Фото: Уповноважений із захисту державної мови / Facebook

"Сообщаем, что на протяжении 2021 года штрафы на субъектов хозяйствования в соответствии с законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" уполномоченным по защите государственного языка не накладывались", – говорится в ответе на запрос.

В офисе языкового омбудсмена отметили, что за указанный период было вынесено 27 предупреждений субъектам хозяйствования.

"Фокус" подчеркивает, что штраф на сумму до 6,8 тыс. грн грозит только тем, кто в течение года два раза нарушит законодательство о языке.

По данным языкового омбудсмена, всего за 2021 год поступило 3574 жалобы от граждан. Больше всего обращений касалось деятельности интернет-магазинов и веб-сайтов (1044), а также сферы обслуживания (858).