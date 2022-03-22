"Будьте добрее". Дурнев перешел на украинский язык и попросил не критиковать его за ошибки

"Ты хочешь практиковаться, учиться, разговаривать соловьиной, а тебе тычут палкой в ребро. Пожалуйста, не поступайте так. Пусть будут эти ошибки, они со временем исчезнут. Критика разрушает желание. Люди начинают стесняться, не верить в себя, думать, что у них плохо выходит. А это самое плохое, что может быть на пути обучения. Поддерживайте тех, кто хочет быть более близкими к родной культуре. Сейчас самое время демонстрировать сплоченность. Вспомните иностранцев, которые радостно хвалят ваш английский за границей, даже если вы забыли, как перевести слово "салфетки" и на пальцах показываете официанту, что вам нужно. Будьте добрее", – написал блогер.

Дурнев призвал русскоговорящих украинцев "хотя бы попытаться перейти на украинский язык в быту".

"Ничего такого страшного в этом нет. Если вы будете читать украинские книги, смотреть кино, слушать украинскую музыку, оно понемногу пойдет. Ошибок будет меньше, вам будет все комфортнее", – заверил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексеи * Дурнев (@aleksey_durnev)

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