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22 марта, 2022
 
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"Будьте добрее". Дурнев перешел на украинский язык и попросил не критиковать его за ошибки

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Дурнев: Поддерживайте тех, кто хочет быть более близкими к родной культуре
Дурнев: Поддерживайте тех, кто хочет быть более близкими к родной культуре
Фото: aleksey_durnev / Instagram

Украинский журналист и YouTube-блогер Алексей Дурнев, который после нападения РФ на Украину перешел с русского на украинский язык, попросил подписчиков не критиковать его за ошибки. Свое заявление он разместил 22 марта в Instagram.

"Ты хочешь практиковаться, учиться, разговаривать соловьиной, а тебе тычут палкой в ребро. Пожалуйста, не поступайте так. Пусть будут эти ошибки, они со временем исчезнут. Критика разрушает желание. Люди начинают стесняться, не верить в себя, думать, что у них плохо выходит. А это самое плохое, что может быть на пути обучения. Поддерживайте тех, кто хочет быть более близкими к родной культуре. Сейчас самое время демонстрировать сплоченность. Вспомните иностранцев, которые радостно хвалят ваш английский за границей, даже если вы забыли, как перевести слово "салфетки" и на пальцах показываете официанту, что вам нужно. Будьте добрее", – написал блогер.

Дурнев призвал русскоговорящих украинцев "хотя бы попытаться перейти на украинский язык в быту".

"Ничего такого страшного в этом нет. Если вы будете читать украинские книги, смотреть кино, слушать украинскую музыку, оно понемногу пойдет. Ошибок будет меньше, вам будет все комфортнее", – заверил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: украинский язык, война России против Украины, Алексей Дурнев
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