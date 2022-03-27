Данные о вагнеровцах, готовивших покушение на Зеленского, передадут в суд Гааги – Минобороны Украины

Лубкивский отметил, что украинская разведка отслеживала деятельность вагнеровцев внутри и за пределами Украины Фото: Markian Lubkivskyi / Facebook

Лубкивский отметил, что украинская разведка отслеживала деятельность вагнеровцев внутри и за пределами Украины. Несколько боевиков были убиты в Украине, их идентифицировали по уникальным идентификационным жетонам.

Все полученные данные и доказательства причастности группировки к попыткам покушения на Зеленского и Шмыгаля будут представлены в Международный суд Гааги, добавил Лубкивский.

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