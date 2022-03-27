Данные о вагнеровцах, готовивших покушение на Зеленского, передадут в суд Гааги – Минобороны Украины

Лубкивский отметил, что украинская разведка отслеживала деятельность вагнеровцев внутри и за пределами Украины. Несколько боевиков были убиты в Украине, их идентифицировали по уникальным идентификационным жетонам.
Все полученные данные и доказательства причастности группировки к попыткам покушения на Зеленского и Шмыгаля будут представлены в Международный суд Гааги, добавил Лубкивский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О попытках покушения на украинского президента еще 3 марта писало издание The Times. По данным журналистов, российский режим минимум трижды пытался убить Зеленского. Для этого в Украину отправили боевиков ЧВК "Вагнер" и чеченский спецназ.
20 марта ГУР Минобороны Украины сообщило, что в Украину начали прибывать дежурные группы боевиков, связанных с владельцем ЧВК "Лига" ("Вагнер") Евгением Пригожиным. По данным разведки, ключевые "мишени" наемников – Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак, Шмыгаль.