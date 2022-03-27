"Цена промедления – тысячи жизней". Зеленский призвал Дуду помочь Украине военной техникой, в том числе ПВО

"Зеленский [...] поблагодарил польского коллегу за прием украинских беженцев. Анджей Дуда сообщил, что на сегодняшний день Польша приняла уже 2,3 млн украинцев. По его словам, страна обеспечивает их всем необходимым", – говорится в сообщении.

Также был поднят вопрос агрессии захватчиков из воздушного пространства.

"Зеленский в который раз подчеркнул необходимость предотвращения обстрелов украинских городов с воздуха. Президент Украины выразил разочарование тем, что самолеты советского производства, которые есть у восточноевропейских стран, в частности у Польши, до сих пор не переданы", – рассказали в ОП.

Президент Украины подчеркнул, что "публично и эти страны, и США заявляли о готовности к такому решению".

"Цена промедления с самолетами – тысячи жизней украинцев, которые мы теряем от ракетных и авиационных ударов по мирным украинским городам. [...] Если партнеры не помогут Украине с самолетами и танками – а такие возможности у них есть – существует высокий риск, что российские войска создадут уже не только ракетную угрозу для территории наших соседей – дружественных Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и стран Балтии, а и прямую общевойсковую. На их границах, под их городами. И пойдут дальше", – объяснил Зеленский.

Он считает, что "самолеты, танки и системы ПВО большой дальности позволили бы Украине реально защитить свободу" на всей территории Украины и "переломить ход боевых действий".

В пресс-службе главы Украинского государства отметили, что, "когда разговор между президентами подходил к концу, Львов подвергся воздушному удару российскими ракетами", а этот город располагается всего в 50 километрах от границы с Польшей.

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