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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Цена промедления – тысячи жизней". Зеленский призвал Дуду помочь Украине военной техникой, в том числе ПВО

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С Дудой Зеленский (на фото) общался по видеоканалу
С Дудой Зеленский (на фото) общался по видеоканалу
Фото: president.gov.ua

26 марта президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеоконференции обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой российскую агрессию против Украины. Об этом проинформировал сайт Офиса президента.

"Зеленский [...] поблагодарил польского коллегу за прием украинских беженцев. Анджей Дуда сообщил, что на сегодняшний день Польша приняла уже 2,3 млн украинцев. По его словам, страна обеспечивает их всем необходимым", – говорится в сообщении.

Также был поднят вопрос агрессии захватчиков из воздушного пространства.

"Зеленский в который раз подчеркнул необходимость предотвращения обстрелов украинских городов с воздуха. Президент Украины выразил разочарование тем, что самолеты советского производства, которые есть у восточноевропейских стран, в частности у Польши, до сих пор не переданы", – рассказали в ОП.

Президент Украины подчеркнул, что "публично и эти страны, и США заявляли о готовности к такому решению".

"Цена промедления с самолетами – тысячи жизней украинцев, которые мы теряем от ракетных и авиационных ударов по мирным украинским городам. [...] Если партнеры не помогут Украине с самолетами и танками – а такие возможности у них есть – существует высокий риск, что российские войска создадут уже не только ракетную угрозу для территории наших соседей – дружественных Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и стран Балтии, а и прямую общевойсковую. На их границах, под их городами. И пойдут дальше", – объяснил Зеленский.

Он считает, что "самолеты, танки и системы ПВО большой дальности позволили бы Украине реально защитить свободу" на всей территории Украины и "переломить ход боевых действий".

В пресс-службе главы Украинского государства отметили, что, "когда разговор между президентами подходил к концу, Львов подвергся воздушному удару российскими ракетами", а этот город располагается всего в 50 километрах от границы с Польшей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ, которое началось 24 февраля, Украина просит НАТО закрыть небо над страной, установив бесполетную зону.

Под бесполетной зоной имеется в виду запрет на нахождение авиации над какой-либо территорией. Сторона, которая вводит такой режим, очерчивает его границы и начинает отслеживать соблюдение. Самолеты, которые хотят войти в воздушное пространство, где установлена бесполетная зона, должны запрашивать разрешение на вход у установившей ее стороны. Все самолеты без такого разрешения в зоне действия режима по умолчанию считаются нарушителями и уничтожаются.

Зеленский призывал Запад создать бесполетную зону над Украиной или, в качестве альтернативы, как можно скорее предоставить истребители, чтобы защитить жителей Украины. Просьба о создании бесполетной зоны была отклонена НАТО 4 марта, так как Альянс "не является частью конфликта" с Россией.

5 марта президент России Владимир Путин пригрозил, что будет рассматривать государства, которые решат закрыть небо над Украиной, как "участников военного конфликта".

16 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг повторил, что страны – члены Альянса по-прежнему не намерены создавать бесполетную зону над Украиной, чтобы защитить украинские города от российских бомбардировок.

Призыв Украины закрыть небо поддержали члены Альянса – ЛатвияЛитва и Эстония.

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