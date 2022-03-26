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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Нашему государству хватит продовольствия, но отсутствие экспорта из Украины ударит по многим народам

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Зеленский: Россия заблокировала наши порты. Зачем?
Зеленский: Россия заблокировала наши порты. Зачем?
Фото: president.gov.ua

Российские оккупанты минируют поля в Украине, уничтожают запасы топлива, взрывают технику аграриев. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в ходе обращения к участникам Doha Forum – 2022, который проходит в Катаре. Трансляция велась на странице Офиса президента в Facebook.

"Российские войска заблокировали наши морские порты. Зачем они это делают? Нашему государству хватит продовольствия. Но отсутствие экспорта из Украины ударит по многим народам – в исламском мире, Латинской Америке и других частях планеты. Там, куда некоторые захватчики мечтают зайти, чтобы усилить свои старые привилегии. Мы все вместе должны не допустить дефицита пищи в мире из-за этой войны. Поэтому санкционная политика против России, все ограничения, наложенные на Россию, направлены только на одно – чтобы Россия начала искать мир", – сказал он.

Зеленский призвал усиливать санкционное давление на Россию и сказал, что Катару необходимо наращивать производство энергоресурсов.

"Это вопрос времени, когда страны Европы откажутся от закупок российской нефти и газа. Ответственные государства, в частности Государство Катар, – это надежные и солидарные поставщики энергоресурсов. И могут внести свой вклад в стабилизацию ситуации в Европе. Могут сделать очень многое, чтобы справедливость была восстановлена. Будущее Европы зависит от ваших усилий. Призываю вас, наращивайте производство энергоносителей, чтобы в России поняли, что ни одно государство не должно использовать энергоносители как оружие и для шантажа мира", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на пищевые продукты, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах.

По данным аналитического сайта The Observatory of Economic Complexity, Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, на ее долю приходится более 18% международного экспорта. Украина является пятым по величине экспортером пшеницы (после России, Франции, США и Канады), на ее долю приходится примерно 7% мировых продаж.

В ООН считают, что последствия конфликта, связанные с продовольствием, ощутят Египет, Турция, Бангладеш и Иран, которые покупают более 60% пшеницы в России и Украине, а также Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан, которые тоже очень зависят от поставок пшеницы из этих двух стран.

Эксперты общественной организации "Украинская природоохранная группа" предполагают, что из-за военных действий в Украине не будут засеяны или окажутся временно недоступными 202 600 км² земель, что составляет около 34% всей площади суши Украины.

По данным Министерства аграрной политики, все базовые потребности Украины в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокирования Россией портов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, газ, дефицит, экспорт, Катар, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, блокирование, питание, российские оккупанты
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