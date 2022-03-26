Зеленский: Нашему государству хватит продовольствия, но отсутствие экспорта из Украины ударит по многим народам

"Российские войска заблокировали наши морские порты. Зачем они это делают? Нашему государству хватит продовольствия. Но отсутствие экспорта из Украины ударит по многим народам – в исламском мире, Латинской Америке и других частях планеты. Там, куда некоторые захватчики мечтают зайти, чтобы усилить свои старые привилегии. Мы все вместе должны не допустить дефицита пищи в мире из-за этой войны. Поэтому санкционная политика против России, все ограничения, наложенные на Россию, направлены только на одно – чтобы Россия начала искать мир", – сказал он.

Зеленский призвал усиливать санкционное давление на Россию и сказал, что Катару необходимо наращивать производство энергоресурсов.

"Это вопрос времени, когда страны Европы откажутся от закупок российской нефти и газа. Ответственные государства, в частности Государство Катар, – это надежные и солидарные поставщики энергоресурсов. И могут внести свой вклад в стабилизацию ситуации в Европе. Могут сделать очень многое, чтобы справедливость была восстановлена. Будущее Европы зависит от ваших усилий. Призываю вас, наращивайте производство энергоносителей, чтобы в России поняли, что ни одно государство не должно использовать энергоносители как оружие и для шантажа мира", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)