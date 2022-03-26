Зеленский: Нашему государству хватит продовольствия, но отсутствие экспорта из Украины ударит по многим народам

"Российские войска заблокировали наши морские порты. Зачем они это делают? Нашему государству хватит продовольствия. Но отсутствие экспорта из Украины ударит по многим народам – в исламском мире, Латинской Америке и других частях планеты. Там, куда некоторые захватчики мечтают зайти, чтобы усилить свои старые привилегии. Мы все вместе должны не допустить дефицита пищи в мире из-за этой войны. Поэтому санкционная политика против России, все ограничения, наложенные на Россию, направлены только на одно – чтобы Россия начала искать мир", – сказал он.
Зеленский призвал усиливать санкционное давление на Россию и сказал, что Катару необходимо наращивать производство энергоресурсов.
"Это вопрос времени, когда страны Европы откажутся от закупок российской нефти и газа. Ответственные государства, в частности Государство Катар, – это надежные и солидарные поставщики энергоресурсов. И могут внести свой вклад в стабилизацию ситуации в Европе. Могут сделать очень многое, чтобы справедливость была восстановлена. Будущее Европы зависит от ваших усилий. Призываю вас, наращивайте производство энергоносителей, чтобы в России поняли, что ни одно государство не должно использовать энергоносители как оружие и для шантажа мира", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины.
Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на пищевые продукты, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах.
По данным аналитического сайта The Observatory of Economic Complexity, Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, на ее долю приходится более 18% международного экспорта. Украина является пятым по величине экспортером пшеницы (после России, Франции, США и Канады), на ее долю приходится примерно 7% мировых продаж.
В ООН считают, что последствия конфликта, связанные с продовольствием, ощутят Египет, Турция, Бангладеш и Иран, которые покупают более 60% пшеницы в России и Украине, а также Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан, которые тоже очень зависят от поставок пшеницы из этих двух стран.
Эксперты общественной организации "Украинская природоохранная группа" предполагают, что из-за военных действий в Украине не будут засеяны или окажутся временно недоступными 202 600 км² земель, что составляет около 34% всей площади суши Украины.
По данным Министерства аграрной политики, все базовые потребности Украины в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокирования Россией портов.