Подоляк назвал "мерзкими" компании, которые остаются в РФ. "Радуются, что за эти деньги убивают наших людей"

"Директора Danone, Nestle, Unilever и P&G всегда предпочитали в своих рекламных кампаниях использовать улыбающихся детей. Это ведь идеальная целевая аудитория. Некоторое создание иллюзии семейной теплоты. Сразу и наповал. Потребитель таял и покупал товар. Считаю, сейчас рекламные кампании этих "продавцов смерти" должны быть построены на черно-белых снимках погибших украинских детей", – написал он.
Советник главы ОП отметил, что новая реклама указанных компаний должна иметь крупные планы и "ужасающие детали".
"С мертвыми глазами. Чтобы буквально шокировало и навсегда отобразило в память миллионов потребителей по всему миру. И с лозунгами соответствующими: "Вы едите этот кровавый шоколад, чтобы россияне с удовольствием убивали этих украинских детей!" – объяснил Подоляк.
По его словам, "все эти мерзкие бренды умышленно, добровольно, с большой жадностью оплачивали кровавую войну россиян против Украины".
"Что делать? Все просто. Первое – навсегда запомнить эти названия, ставшие синонимами зла. Именно эти фирмы сидят сейчас с удовольствием в РФ, платят налоги, поставляют туда продукты питания и просто радуются тому, что за эти деньги россияне жестоко бомбят наши города и убивают наших людей. Второе. Требуются системные юридические претензии во всех юрисдикциях к этим фирмам-людоедам, финансирующим массовые убийства. Третье. Очень нужны протесты в странах/городах, где расположены головные офисы этих компаний. И кабинеты, в которых сидят СЕО, заплывшие жиром. Просто чтобы они ходили с испуганными физиономиями и чтобы их репутация была разрушена", – заявил Подоляк.
Он считает, что "надо расшатывать этих циников".
"Если нет, то крови будет много", – подчеркнул советник главы ОП.
Война России против Украины. Главное
С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России и ее руководства, в том числе президента Владимира Путина.
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, Россия сейчас – самая подсанкционная страна в мире. С 2014 года против нее ввели более 7 тыс. ограничений, около 4,3 тыс. из них – за вторжение, начавшееся 24 февраля 2022 года.
После начала вторжения России в Украину рынок РФ покинули сотни зарубежных компаний.