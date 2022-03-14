Госкомтелерадио Украины запретил ввоз всей издательской продукции из России из-за ее агрессии

"Госкомтелерадио приостанавливает выдачу и останавливает действие разрешений на ввоз издательской продукции с территории государства-агрессора. [...] Решение Госкомтелерадио принято в начале марта в связи с открытой и широкомасштабной военной агрессией против Украины", – говорится в сообщении.
Регулятор отмечает, что решение принято "с целью недопущения культурного и информационного влияния государства-агрессора на общественные настроения украинцев".
Война России против Украины. Главное
После оккупации Россией Крыма и начала вооруженной агрессии на Донбассе украинские власти ограничили ввоз литературы из страны-агрессора, запретив только часть книг, в том числе те, где содержатся посягательства на независимость и территориальную целостность Украины.