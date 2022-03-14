Госкомтелерадио Украины запретил ввоз всей издательской продукции из России из-за ее агрессии

Решение принято, чтобы не допустить влияния на украинцев Фото: pixabay.com

"Госкомтелерадио приостанавливает выдачу и останавливает действие разрешений на ввоз издательской продукции с территории государства-агрессора. [...] Решение Госкомтелерадио принято в начале марта в связи с открытой и широкомасштабной военной агрессией против Украины", – говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что решение принято "с целью недопущения культурного и информационного влияния государства-агрессора на общественные настроения украинцев".

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