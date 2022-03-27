Зеленский: Партнерам нужно активизировать помощь Украине

Он напомнил, что говорил сегодня с президентом Польши Анджеем Дудой об украинских беженцах, которых принимает Польша, и о необходимости усилении безопасности.

"Какова цена этой безопасности? Это очень конкретно. Это самолеты для Украины. Это танки для нашего государства. Это противоракетная оборона. Это противокорабельное оружие. Это то, что есть у наших партнеров, что у них просто пылится. В конце концов, это для свободы не только Украины, это для свободы Европы. Для всех на континенте не может быть приемлемо, если под риском столкновения с российскими захватчиками окажутся страны Балтии, Польша, Словакия – весь восток Европы. Окажутся только потому, что оставят где-то у себя в ангарах всего один процент от всех самолетов НАТО и один процент всех танков НАТО. Один процент. Мы не просили больше и не просим больше, а ждем уже 31 день. Поэтому, кто руководит евроатлантическим сообществом? Неужели до сих пор Москва путем запугивания?" – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что партнерам нужно активизировать помощь Украине.

"Партнерам нужно. Потому что это безопасность Европы. И именно об этом мы договаривались в Киеве, когда три премьер-министра восточноевропейских государств и господин [вице-премьер-министр Польши Ярослав] Качиньский прибыли в нашу столицу в середине марта", – сказал он.

Президент отметил, что сегодня связывался с защитниками Мариуполя Донецкой области.

"Если хотя бы процент их храбрости тем, кто уже 31 день думает, как же передать десяток-второй самолетов или танков", – сказал глава государства.