Зеленский: Партнерам нужно активизировать помощь Украине

Он напомнил, что говорил сегодня с президентом Польши Анджеем Дудой об украинских беженцах, которых принимает Польша, и о необходимости усилении безопасности.
"Какова цена этой безопасности? Это очень конкретно. Это самолеты для Украины. Это танки для нашего государства. Это противоракетная оборона. Это противокорабельное оружие. Это то, что есть у наших партнеров, что у них просто пылится. В конце концов, это для свободы не только Украины, это для свободы Европы. Для всех на континенте не может быть приемлемо, если под риском столкновения с российскими захватчиками окажутся страны Балтии, Польша, Словакия – весь восток Европы. Окажутся только потому, что оставят где-то у себя в ангарах всего один процент от всех самолетов НАТО и один процент всех танков НАТО. Один процент. Мы не просили больше и не просим больше, а ждем уже 31 день. Поэтому, кто руководит евроатлантическим сообществом? Неужели до сих пор Москва путем запугивания?" – сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что партнерам нужно активизировать помощь Украине.
"Партнерам нужно. Потому что это безопасность Европы. И именно об этом мы договаривались в Киеве, когда три премьер-министра восточноевропейских государств и господин [вице-премьер-министр Польши Ярослав] Качиньский прибыли в нашу столицу в середине марта", – сказал он.
Президент отметил, что сегодня связывался с защитниками Мариуполя Донецкой области.
"Если хотя бы процент их храбрости тем, кто уже 31 день думает, как же передать десяток-второй самолетов или танков", – сказал глава государства.
После начала российского вторжения в Украину президент Владимир Зеленский неоднократно обращался к международному сообществу с просьбой как можно скорее предоставить истребители, чтобы защитить жителей страны.
27 февраля высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что ЕС предоставит Украине летальное оружие и истребители на сумму €450 млн.
28 февраля в командовании Сухопутных войск ВСУ сообщали, что западные партнеры передадут Украине 56 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25. Однако позже эти страны опровергли передачу боевых самолетов Украине, написало агентство Politico.
На пресс-конференции 12 марта президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что удалось найти пилотов, готовых стать гражданами Украины, чтобы помочь защитить украинское небо. "Сам народ, живущий во всем мире, готов был предоставить Украине альтернативу закрытию неба. Все готовы, но не те, кто принимает решение", – добавил Зеленский.