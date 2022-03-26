Были случаи, когда украинцы на радостях разглашали информацию о поставках оружия, и Россия их срывала – Маляр

"У нас уже было несколько досадных фактов, когда люди на радостях, из чувства благодарности к той или иной стране пытались написать о том, что готовится определенная помощь, что Украине предоставят такое оружие или такую вот амуницию, и потом из-за вражеских действий Российской Федерации у нас срывались контракты и поставки", – сказала Маляр.
Она объяснила, что из-за этого оборонное ведомство теперь старается минимизировать утечку информации о том, какую помощь предоставляют Украине.
Маляр подчеркнула, что из-за преждевременного информирования Россия может не только срывать поставки, но и корректировать свои действия на фронте.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
9 марта министр обороны Алексей Резников призвал украинцев не распространять информацию о предоставленном союзниками вооружении.
24 марта Верховная Рада приняла закон о введении уголовной ответственности за фиксацию перемещения Вооруженных сил Украины и международной военной помощи в Украину.
Согласно документу, распространение информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину, если она не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ или без получения письменного разрешения от Генштаба на ее распространение, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, будет караться лишением свободы сроком от трех до пяти лет.