Были случаи, когда украинцы на радостях разглашали информацию о поставках оружия, и Россия их срывала – Маляр

Маляр отметила, что информация о помощи Украине из-за границы помогает России корректировать свои действия на фронте Скриншот: Ганна Маляр / Facebook

"У нас уже было несколько досадных фактов, когда люди на радостях, из чувства благодарности к той или иной стране пытались написать о том, что готовится определенная помощь, что Украине предоставят такое оружие или такую вот амуницию, и потом из-за вражеских действий Российской Федерации у нас срывались контракты и поставки", – сказала Маляр.

Она объяснила, что из-за этого оборонное ведомство теперь старается минимизировать утечку информации о том, какую помощь предоставляют Украине.

Маляр подчеркнула, что из-за преждевременного информирования Россия может не только срывать поставки, но и корректировать свои действия на фронте.

Война России против Украины. Главное (обновляется)