Ядерный статус государства не должен служить разрешением на несправедливость – Зеленский

Зеленский: Россия специально распространяет страх применения ядерного оружия, хвастаясь тем, что может уничтожить жизнь на земле Фото: ЕРА

Выступление показывали по видеосвязи, трансляция велась на странице Офиса президента в Facebook.

Президент подчеркнул, что в основе агрессии России против Украины – несправедливость.

"Именно несправедливость – основа того, что сейчас Россия делает против Украины, пользуясь в том числе и своими привилегиями в международных организациях, а также страхом применения ядерного оружия. Страхом, который Россия специально постоянно распространяет, хвастаясь тем, что может уничтожить ядерным оружием не только тот или иной народ, но и вообще жизнь на земле. Сейчас в мире вполне серьезная дискуссия на политическом уровне о том, что делать, если Россия применит тактическое ядерное оружие... Или другое оружие массового поражения, в частности химическое", – рассказал он.

Президент напомнил, что в 90-х Украина отказалась от третьего по мощности в мире ядерного потенциала.

"Это был самый большой вклад в глобальную защиту от ядерных катастроф, который когда-либо делали. В обмен на этот вклад наше государство получило письменные обещания безопасности от сильнейших государств мира, в том числе и от России. Но подобные обещания не стали гарантиями. А войной против Украины пошло как раз одно из тех государств, которые и обещали нам безопасность. Высочайшее проявление несправедливости, которое только можно было увидеть! Итак, какой вывод сделают из этого другие государства? Вывод, что и себе нужно ядерное оружие, не правда ли? Чтобы уберечься от нападения... Это очень опасно для всех. Нам нужна реальная реформа международных институтов, механизмов ООН, чтобы обеспечить безопасность. Чтобы тот, кто в 28 раз больше, не думал, что может позволить себе что угодно. И чтобы ядерный статус государства не служил ему разрешением на любую несправедливость против других государств", – добавил он.