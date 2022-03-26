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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ядерный статус государства не должен служить разрешением на несправедливость – Зеленский

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Зеленский: Россия специально распространяет страх применения ядерного оружия, хвастаясь тем, что может уничтожить жизнь на земле
Зеленский: Россия специально распространяет страх применения ядерного оружия, хвастаясь тем, что может уничтожить жизнь на земле
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский 26 марта выступил с обращением перед участниками Doha Forum – 2022.

Выступление показывали по видеосвязи, трансляция велась на странице Офиса президента в Facebook.

Президент подчеркнул, что в основе агрессии России против Украины – несправедливость.

"Именно несправедливость – основа того, что сейчас Россия делает против Украины, пользуясь в том числе и своими привилегиями в международных организациях, а также страхом применения ядерного оружия. Страхом, который Россия специально постоянно распространяет, хвастаясь тем, что может уничтожить ядерным оружием не только тот или иной народ, но и вообще жизнь на земле. Сейчас в мире вполне серьезная дискуссия на политическом уровне о том, что делать, если Россия применит тактическое ядерное оружие... Или другое оружие массового поражения, в частности химическое", – рассказал он.

Президент напомнил, что в 90-х Украина отказалась от третьего по мощности в мире ядерного потенциала.

"Это был самый большой вклад в глобальную защиту от ядерных катастроф, который когда-либо делали. В обмен на этот вклад наше государство получило письменные обещания безопасности от сильнейших государств мира, в том числе и от России. Но подобные обещания не стали гарантиями. А войной против Украины пошло как раз одно из тех государств, которые и обещали нам безопасность. Высочайшее проявление несправедливости, которое только можно было увидеть! Итак, какой вывод сделают из этого другие государства? Вывод, что и себе нужно ядерное оружие, не правда ли? Чтобы уберечься от нападения... Это очень опасно для всех. Нам нужна реальная реформа международных институтов, механизмов ООН, чтобы обеспечить безопасность. Чтобы тот, кто в 28 раз больше, не думал, что может позволить себе что угодно. И чтобы ядерный статус государства не служил ему разрешением на любую несправедливость против других государств", – добавил он.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/366250928734753/

Контекст:

В начале марта российские СМИ начали распространять пропагандистские месседжи о якобы наличии в Украине военно-биологической программы. В частности, официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков заявил, что якобы в украинских биолабораториях, находящихся недалеко от РФ, "разрабатывали компоненты биологического оружия". 9 марта Конашенков сказал, что "украинские националисты" завезли в Золочев Харьковской области около 80 тонн аммиака. Он заявил о "подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ". Никаких подтверждений он не предоставил.

После заявлений официальных лиц РФ представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что Россия может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).

10 марта Служба безопасности Украины предупредила, что российские войска могут готовить диверсии на складах аммиака в Харьковской области с целью дискредитации ВСУ. "Государство-террорист производит фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину", – подчеркнули в ведомстве.

Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает никакого оружия массового поражения, и обвинил Россию в возможной подготовке химической атаки на Украину. 24 марта на саммите "Большой семерки" (G7) глава государства сказал, что угроза применения Россией химического оружия реальна.

В тот же день президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты ответят на применение президентом РФ Владимиром Путиным химического оружия в Украине.

Лидеры стран G7 по итогам саммита в Брюсселе предостерегли РФ от применения химического, биологического или ядерного оружия.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, ядерное оружие, химическое оружие, Владимир Зеленский, война России против Украины
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