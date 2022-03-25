Украинские военные готовятся к выполнению задач и в условиях возможного применения РФ химического или ядерного оружия – ВСУ

Об этом 25 марта на брифинге, который транслировался в YouTube медиацентра "Украина", сообщил бригадный генерал, заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич.
"Такая возможность существует, и командованием Вооруженных сил, в частности командующим Сухопутных войск, принимаются меры выполнения задач и в этих условиях. Такую возможность полностью исключить мы не можем, но 100% гарантию, что он [враг] их применит, тоже не дадим", – сказал Грузевич.
Так, известны случаи, когда российские войска применяли химическое оружие в Сирии, напомнил он.
"Россия сейчас прошла точку невозврата, и на сегодняшний день она похожа на маленького ребенка, у которого есть опасные вещи и он не знает, что с ними делать. То, что они могут применить химическое или ядерное оружие, этот факт исключать невозможно. Но готовы ли они сами к этому? – отметил Грузевич. – Применение ядерного оружия в Украине поставит большой крест на России, по моему мнению, как на государстве вообще, потому что во всем мире ядерная война никому не нужна".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале марта российские СМИ начали распространять пропагандистские месседжи о якобы наличии в Украине военно-биологической программы. В частности, официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков заявил, что якобы в украинских биолабораториях, находящихся недалеко от РФ, "разрабатывали компоненты биологического оружия". 9 марта Конашенков сказал, что "украинские националисты" завезли в Золочев Харьковской области около 80 тонн аммиака. Он заявил о "подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ". Никаких подтверждений он не предоставил.
После заявлений официальных лиц РФ представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что Россия может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).
10 марта Служба безопасности Украины предупредила, что российские войска могут готовить диверсии на складах аммиака в Харьковской области с целью дискредитации ВСУ. "Государство-террорист производит фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину", – подчеркнули в ведомстве.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает никакого оружия массового поражения, и обвинил Россию в возможной подготовке химической атаки на Украину. 24 марта на саммите "Большой семерки" (G7) глава государства сказал, что угроза применения Россией химического оружия реальна.
В тот же день президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты ответят на применение президентом РФ Владимиром Путиным химического оружия в Украине.
Лидеры стран G7 по итогам саммита в Брюсселе предостерегли РФ от применения химического, биологического или ядерного оружия.