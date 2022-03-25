Украинские военные готовятся к выполнению задач и в условиях возможного применения РФ химического или ядерного оружия – ВСУ

Об этом 25 марта на брифинге, который транслировался в YouTube медиацентра "Украина", сообщил бригадный генерал, заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич.

"Такая возможность существует, и командованием Вооруженных сил, в частности командующим Сухопутных войск, принимаются меры выполнения задач и в этих условиях. Такую возможность полностью исключить мы не можем, но 100% гарантию, что он [враг] их применит, тоже не дадим", – сказал Грузевич.

Так, известны случаи, когда российские войска применяли химическое оружие в Сирии, напомнил он.

"Россия сейчас прошла точку невозврата, и на сегодняшний день она похожа на маленького ребенка, у которого есть опасные вещи и он не знает, что с ними делать. То, что они могут применить химическое или ядерное оружие, этот факт исключать невозможно. Но готовы ли они сами к этому? – отметил Грузевич. – Применение ядерного оружия в Украине поставит большой крест на России, по моему мнению, как на государстве вообще, потому что во всем мире ядерная война никому не нужна".

Война России против Украины. Главное (обновляется)