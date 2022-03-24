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Байден: Мы ответим, если Путин применит химическое оружие

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Байден: Мы ответим
Байден: Мы ответим
Фото: EPA

Президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции в Брюсселе 24 марта, что Соединенные Штаты ответят на применение президентом РФ Владимиром Путиным химического оружия. Трансляцию пресс-конференции вел в YouTube "Голос Америки".

Байден общался с журналистами после внеочередного саммита НАТО, который состоялся в Бельгии. После заседания генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия ищет предлог для применения химического и биологического оружия в Украине, в связи с чем страны Альянса решили предоставить Украине помощь для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз. 

У Байдена спросили, есть ли у США разведывательные данные, что Путин уже развертывает такое оружие и собирается его применить, и как США и НАТО отреагируют, если это произойдет.

"Я не буду вам говорить о разведданных, но мы ответим, если он применит это оружие. Характер нашего ответа будет зависеть от характера его использования", – сказал Байден. 

Ранее он обещал, что Россия заплатит "суровую цену", если применит химическое оружие в Украине.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале марта российские СМИ начали распространять пропагандистские месседжи о якобы наличии в Украине военно-биологической программы. В частности, официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков заявил, что якобы в украинских биолабораториях, находящихся недалеко от РФ, "разрабатывали компоненты биологического оружия". 9 марта Конашенков сказал, что "украинские националисты" завезли в Золочев Харьковской области около 80 тонн аммиака. Он заявил о "подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ". Никаких подтверждений он не предоставил.

После заявлений официальных лиц РФ представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что РФ может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).

10 марта Служба безопасности Украины предупредила, что российские войска могут готовить диверсии на складах аммиака в Харьковской области с целью дискредитации ВСУ. "Государство-террорист производит фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину", – подчеркнули в ведомстве. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает никакого оружия массового поражения, и обвинил Россию в возможной подготовке химической атаки на Украину. 24 марта на саммите G7 глава государства сказал, что угроза применения Россией химического оружия реальна.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Джо Байден, химическое оружие, агрессия, война России против Украины
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