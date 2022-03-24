Байден: Мы ответим, если Путин применит химическое оружие

Байден общался с журналистами после внеочередного саммита НАТО, который состоялся в Бельгии. После заседания генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия ищет предлог для применения химического и биологического оружия в Украине, в связи с чем страны Альянса решили предоставить Украине помощь для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.

У Байдена спросили, есть ли у США разведывательные данные, что Путин уже развертывает такое оружие и собирается его применить, и как США и НАТО отреагируют, если это произойдет.

"Я не буду вам говорить о разведданных, но мы ответим, если он применит это оружие. Характер нашего ответа будет зависеть от характера его использования", – сказал Байден.

Ранее он обещал, что Россия заплатит "суровую цену", если применит химическое оружие в Украине.

Война России против Украины. Главное (обновляется)