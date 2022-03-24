"Мы едины в решимости восстановить мир". Лидеры G7 заявили о поддержке Украины и предостерегли РФ от применения химического, биологического или ядерного оружия

Лидеры G7 встретились в Брюсселе, к ним по видеосвязи обратился президент Украины Фото: ЕРА

Лидеры G7 встретились в Брюсселе по приглашению Германии, которая сейчас председательствует в группе, говорится в релизе на сайте Совета ЕС.

Они собрались ради "дальнейшего укрепления сотрудничества в свете неоправданной, неспровоцированной и незаконной агрессии России и развязанной президентом [РФ Владимиром] Путиным войны против независимой и суверенной Украины", подчеркивается в сообщении.

"Владимир Путин должен быть побежден. Мы должны поддержать Украину, насколько это возможно, и нам необходимо ввести санкции, чтобы оказать давление на Кремль", – заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Перед лидерами G7 по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский.

По итогам встречи они заявили о поддержке украинского правительства и народа.

"Мы едины в нашей решимости восстановить мир и стабильность и поддержать международное право", – говорится в коммюнике.

Лидеры G7 призвали все страны мира не оказывать России военную помощь, Беларусь – избегать дальнейшей эскалации и воздержаться от использования своих вооруженных сил против Украины, а саму Россию – выполнить приказ Международного суда ООН о прекращении военных действий.

"Мы предостерегаем от любой угрозы применения химического, биологического и ядерного оружия или связанных с ним материалов. Напоминаем об обязательствах России по международным договорам, участником которых она является и которые защищают всех нас. В связи с этим мы категорически осуждаем злонамеренную и совершенно необоснованную дезинформационную кампанию России против Украины – государства, полностью соблюдающего международные соглашения о нераспространении", – подчеркивается в заявлении.

Участники саммита решили следить за выполнением санкций в отношении России и координировать ответы на попытки их обхода.

"Мы готовы применить дополнительные меры в случае необходимости, продолжая действовать в единстве. Мы высоко оцениваем усилия тех партнеров, которые объединились с нами в этих усилиях", – заявили лидеры G7.

В коммюнике подчеркивается, что вторжение РФ в Украину поставило под угрозу безопасность ядерных объектов в стране.

"Мы полны решимости поддержать украинский народ в его героическом сопротивлении неоправданной и незаконной агрессии России. Мы усилим нашу поддержку Украины и соседних стран. Мы благодарим всех, кто уже оказывает гуманитарную помощь Украине, и просим других присоединиться. Мы также будем сотрудничать в наших усилиях по укреплению демократической устойчивости и защите прав человека в Украине и соседних странах", – добавили авторы заявления.

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