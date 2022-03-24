Россия пытается обвинить Украину и НАТО, чтобы создать предлог для применения химического и биологического оружия – Столтенберг

"Мы обеспокоены, отчасти, потому что мы видим риторику, и мы видим, что Россия пытается создать предлог, обвинив Украину, США, союзников по НАТО в подготовке использования химического и биологического оружия. Мы видели ранее, что этот способ обвинения является способом создать предлог для того, чтобы сделать это самим. Конечно, обвинения в адрес Украины и союзников по НАТО абсолютно ложны", – сказал он.

Столтенберг добавил: любое применение химического оружия "полностью изменит характер конфликта".

"Это будет вопиющим нарушением международного права, оно будет иметь широкомасштабные последствия и, конечно, будет чрезвычайно опасным. Это затронет людей в Украине. Но есть также риск, что это окажет прямое воздействие на людей, живущих в странах НАТО, потому что мы можем увидеть заражение, мы можем увидеть распространение химических агентов или биологического оружия в наши страны. – продолжтл генсек НАТО. – Мы также знаем, что Россия использовала химические агенты против собственной оппозиции, и они использовали их на территории НАТО, в Солсбери, раньше. И мы также знаем, что Россия способствовала, поддерживала режим [Башара] Асада в Сирии, когда он использовал химическое оружие против собственного населения. Так что это только подчеркивает важность немедленного прекращения этой войны, потому что это опасная ситуация, и поэтому мы вводим санкции, и поэтому мы поддерживаем Украину".

Генеральный секретарь НАТО отметил, что страны Альянса решили предоставить Украине помощь для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.

"Мы также укрепляем готовность и готовность стран НАТО к химическим, биологическим и ядерным угрозам. Наш высший военный командир, генерал [Тод] Уолтерс, активировал элементы химической, биологической, радиологической и ядерной защиты НАТО, а союзники развертывают дополнительные средства химической, биологической и ядерной защиты для усиления наших существующих и новых боевых групп. Таким образом, мы принимаем меры как для поддержки Украины, так и для самозащиты", – добавил он.