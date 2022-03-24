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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия пытается обвинить Украину и НАТО, чтобы создать предлог для применения химического и биологического оружия – Столтенберг

Столтенберг выразил обеспокоенность риторикой России
Столтенберг выразил обеспокоенность риторикой России
Фото: nato.int

Россия ищет предлог для применения химического и биологического оружия в Украине. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 24 марта на брифинге после внеочередного саммита НАТО в Брюсселе, расшифровка опубликована на сайте Альянса.

"Мы обеспокоены, отчасти, потому что мы видим риторику, и мы видим, что Россия пытается создать предлог, обвинив Украину, США, союзников по НАТО в подготовке использования химического и биологического оружия. Мы видели ранее, что этот способ обвинения является способом создать предлог для того, чтобы сделать это самим. Конечно, обвинения в адрес Украины и союзников по НАТО абсолютно ложны", – сказал он. 

Столтенберг добавил: любое применение химического оружия "полностью изменит характер конфликта".

"Это будет вопиющим нарушением международного права, оно будет иметь широкомасштабные последствия и, конечно, будет чрезвычайно опасным. Это затронет людей в Украине. Но есть также риск, что это окажет прямое воздействие на людей, живущих в странах НАТО, потому что мы можем увидеть заражение, мы можем увидеть распространение химических агентов или биологического оружия в наши страны. – продолжтл генсек НАТО. – Мы также знаем, что Россия использовала химические агенты против собственной оппозиции, и они использовали их на территории НАТО, в Солсбери, раньше. И мы также знаем, что Россия способствовала, поддерживала режим [Башара] Асада в Сирии, когда он использовал химическое оружие против собственного населения. Так что это только подчеркивает важность немедленного прекращения этой войны, потому что это опасная ситуация, и поэтому мы вводим санкции, и поэтому мы поддерживаем Украину". 

Генеральный секретарь НАТО отметил, что страны Альянса решили предоставить Украине помощь для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз. 

"Мы также укрепляем готовность и готовность стран НАТО к химическим, биологическим и ядерным угрозам. Наш высший военный командир, генерал [Тод] Уолтерс, активировал элементы химической, биологической, радиологической и ядерной защиты НАТО, а союзники развертывают дополнительные средства химической, биологической и ядерной защиты для усиления наших существующих и новых боевых групп. Таким образом, мы принимаем меры как для поддержки Украины, так и для самозащиты", – добавил он. 

Контекст:

Представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что РФ может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).

Президент Украины Владимир Зеленский говорил на саммите G7 24 марта, что угроза применения Россией химического оружия реальна

Президент США Джо Байден предупреждал, что Россия заплатит "суровую цену", если применит химическое оружие в Украине.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, НАТО, ядерное оружие, химическое оружие, Йенс Столтенберг, война России против Украины
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