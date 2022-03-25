ВСУ: Российские оккупанты изменили тактику – ищут украинские ПВО и артиллерию, ракеты не заканчиваются

Об этом 25 марта на брифинге, который транслировался в YouTube медиацентра "Украина", заявил бригадный генерал, заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич.

"Есть ли у противника силы? Конечно есть. Все эти громкие заявления о том, что у них заканчиваются ракеты – по интенсивности обстрелов мы наблюдаем, что все не так. Противник активно ведет огонь, особенно по военной инфраструктуре, по нашим военным объектам", – сказал Грузевич.

По его словам, армия РФ изменила тактику – оккупанты начали отслеживать украинские средства противовоздушной обороны (ПВО), воздушных сил и артиллерию.

"Я смело уже могу заявить: он [враг] этого боится. Только за сегодняшнюю ночь уничтожено три танка, с десяток боевых машин. Почти с полсотни подтвержденных российских захватчиков уже уничтожены", – отметил Грузевич.

По данным ВСУ, силы у оккупантов еще есть, в частности, появилась информация, что РФ проводит мобилизацию в Дагестане и подтягивает свежие силы.

"В ближайшее время [враг] будет пытаться вводить их в действие", – прогнозирует Грузевич.

Война России против Украины. Главное (обновляется)